Gençlerbirliği rahatladı!

Spor Toto 1. Lig’de ligin alt sıralarından bir an önce uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği evinde oynadığı karşılaşmada zirve hesapları yapan Bandırmaspor’u 2-0 mağlup etti.

Başkent temsilcisi bu galibiyetin ardından ligde kalma yolunda çok önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi başardı.

Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 5-14 yaş arası 1923 çocuğa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk imzalı, özel tasarlanmış Kırmızı Kara Gençlerbirliği forması hediye edilirken, stat kelimenin tam anlamıyla bir bayram yeri haline geldi.

34. dakikada Dmytro Grechyshkin’in kornerden ceza alanına gönderdiği topu Metehan Mert kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0

75. dakikada kornerden gelen topu Sandro Lima kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 2-0

Sando Lima bu sezon10. golünü attı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 32 maçta 42 puana yükselirken, Bandırmaspor 32 maçta 55 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Terzi, Emrah Ünal

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak), Barış Alıcı (Dk. 90+2 Serdarcan Eralp), Sallallich (Dk. 81 Aksel Aktaş), Musa Şahindere, Lima (Dk. 85 İlker Karakaş)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör (Dk. 60 Cüneyt Köz), Caner Cavlun, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 46 Akabueze), Guido Koçer (Dk. 60 Süleyman Luş), Mehmet Özcan (Dk. 72 Abdullah Balıkçı), Beykan Şimşek (Dk. 46 Pucko), Keny

Goller: Dk. 34 Metehan Mert, Dk. 75 Lima (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Sallallich, Dk. 79 Tshibola, Dk. 90+2 Ramazan Köse (Gençlerbirliği), Dk. 48 Mulumba, Dk. 55 Lokman Gör, Dk. 76 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)