Faruk Koca: Yeni stada yakışır bir takım yaratacağız.

ATO Congresium’da oy kullanan 505 delegenin 504’ünün oyunu alarak yeniden başkan seçilen Faruk Koca, ilk açıklamasını Klasspor TV’ye yaptı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas’ın sorularını yanıtlayan Faruk Koca, “Dünyanın en iyi kulüpleri nasıl yönetiliyorsa Ankaragücü’nü de öyle yöneteceğiz” dedi.

10 yıl önce bodrum katlarında 36 kişi ile yapılan kongrelerden şimdi Ankara’nın en büyük salonlarında kongre yapar hale gelen Ankaragücü’nde başkan Faruk Koca, hedeflerini ve projelerini anlattı.

YENİ STADA LAYIK BİR TAKIM YARATACAĞIZ!

Biz Ankaragücü’nü dünyanın en iyi kulüpleri nasıl yönetiliyorsa, hangi imkanlara sahipse aynı imkanlara sahip olması için uğraşıyoruz. Bu birden olmuyor. Biz geldiğimizde sözler verdik. Ankaragücü’nün mali tablosunu bir aşamaya getirdik. 19 Mayıs Stadının gündeme alınmasını sağladık ve Türkiye’nin en iyi stadının ihalesi yapıldı. 2 yıla kadar teslim edilecek. Dünyanın en iyi statlarından biri olacaktır. Cumhurbaşkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Stat bitene kadar Ankaragücü’nü de o stada layık bir hale getirmek için çalışacağız.

Bugün çok iyi bir yönetim kurduk. Elbirliği ile, bütün siyasi partileri, bütün belediye başkanları ile bu takıma sahip çıkmamız lazım. Biz bu işi başarmaya geldik.

YÖNETİMDE REVİZYONA KENDİMDEN BAŞLAMAK İSTEDİM.

Benim için olmazsa olmaz 2 şey vardır. Kollektif çalışma uyumu ve ekonomik katkı. Bu iki kriterdeki arkadaşlarla bir yönetim kurduk. Geçmiş dönem görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum, büyük özveri gösterdiler. Bu konuda beni anladıklarını umuyorum. Bu değişikliğe ilk kendimden başlamak istedim. Ankaragücü’nü iyi yerlere getirecek kim varsa bu kapı onlara açık…

ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİ YETKİYİ ALDI. PEKİ ŞİRKETLEŞECEK Mİ?

Yasal zorunluluktu. Spor Kanununda gerekli değişiklikleri yapmamız lazım. Yönetmelikler henüz çıkmadı, onu bekliyoruz. Kongrede bu yetkiyi yönetim kuruluna aldık. Kamuoyu ile paylaşarak yapacağız. İster Anonim Şirket olsun ister dernek olsun bu anlamda Ankaragücü’nün kurumsal kimliğine zarar gelmesine müsaade etmeyeceğiz.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ TESİSLERİNİ YAPACAĞIZ!

En kısa sürede Ankaragücü, Türkiye’nin en iyi tesislerine kavuşacaktır. 30-40 yıllık bir tesis artık Ankaragücü’nün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Mimar arkadaşlar sponsor oldular, projeleri hazırlıyorlar. En kısa sürede bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Hem tesis, hem stat hem de iyi bir kadro yapılanması olduktan sonra Ankaragücü’nün önü açılacaktır diye düşünüyorum.