Balıkesir engeli de aşıldı, Süper Lig'e 1 puan kaldı!

Ankaragücü Balıkerispor'u deplasmanda 2-0 yenip Play Off hattı ile puan farkını 11'e çıkardı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Owusu ve Yasin Güreler attı.
Ankaragücü puanını 66'ya çıkarırken, küme düşmesi daha önce kesinleşen Balıkesirspor 12 puanda kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı
Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 46 Bedirhan Kolkoparan), Berk Tosun (Dk. 46 Ali Doğan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler (Dk. 85 Enes Karabulut), Hüseyin Kayabey, Hasan Can Bingül, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi (Dk. 46 Berkay Aykurt)
Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 55 Kaan Güneren), Owusu (Dk. 71 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 55 İshak Çakmak), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Bartolomeu (Dk. 80 Mehmet Murat Uçar), Yusuf Abdioğlu, Chahechouhe (Dk. 80 Eren Derdiyok)
Goller: Dk. 13 Owusu, Dk. 69 Yasin Güreler (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 89 Hasan Can Bingül (Balıkesirspor)
3 MAÇTA 1 PUAN YETİYOR!
Ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 1 haftayı BAY geçecek olan Ankaragücü Samsunspor, Boluspor ve deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ankaragücü, bu 3 maçtan 1 puan alması durumunda Süper Lig biletini alacak. Bandırmaspor ve İstanbulspor'un 4'te 4 yapmamaları durumunda Ankaragücü 3 maçını kaybetse dahi Süper Lige çıkacak.
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