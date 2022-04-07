Ankaragücü'nün cezaları belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Ankaragücü ile ilgili cezaları belli oldu. Açıklakma şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.04.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü doktoru MEHMET MESUT ÇELEBİ'nin, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"