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İyi, kötü, çirkin!
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İYİ, KÖTÜ, ÇİRKİN!

İyi, kötü, çirkin!

İki başkent takımının birbiriyle oynadığı haftada 3 Ankara takımı birbirinden farklı sonuçlar aldı.

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İki başkent takımının birbiriyle oynadığı haftada 3 Ankara takımı birbirinden farklı sonuçlar aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftası Gençlerbirliği için 'iyi', Keçiörengücü için 'kötü', Ankaragücü için ise 'çirkin' geçti. 

İki başkent takımının karşı karşıya geldiği maçta Gençlerbirliği, Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Maç boyunca rakibinden daha iyi olan Gençlerbirliği, bu galibiyetle hem küme düşme hattından uzaklaştı hem de puanını 38 yaparak rakibiyle puanları eşitledi. Uzun süredir istikrarlı bir performans gösteren Keçiörengücü ise buna son vererek haftayı puansız kapattı.

Lider Ankaragücü'nün macı ise 'çirkin' anlara sahne oldu. En yakın takipcisi Ümraniyespor'a konuk olan Ankaragücü, 50 dakikaya yakın 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı. Maçın en kötü ismi ise hakem Ümit Öztürk oldu. Kart kullanımında adaletsiz kararlarıyla tepki çeken Ümit Öztürk'ün Ümraniyesporlu futbolculara çıkartamayıp, Ankaragücü'ne kırmızı kart vermesi kamuoyu vicdanını sızlattı.
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4
Şakir
13 Nisan 202217:35
Hacettepe, Kızılcabölük'e Ankara'da yenildi ve düştü. Herkesin başı sağolsun (çekirdekçi taraftarlar hariç).
3
Fevzi
12 Nisan 202214:59
Hacettepemizi düşürenler hesabını versin iki senede amatöremi inilir yuh olsun düşersek arkadaşlar bu yönetime özellikle niyazi bey arif bey yönetimine
2
Şakir
12 Nisan 202211:13
Ankaragücü şampiyon oldu. Kalan haftalarda 1 kere Ankara dışına çıkacak, o da Balıkesirspor maçı için. Küme düşen bu takımla deplasmanda oynasan ne olur ? Süper Lig Ankaragücü'nü bekliyor. En güzeli bu olsa gerek !
1
Sabri
11 Nisan 202220:00
Klasspor hacettepemize sahip çık tarihi yok ediyorlar bu yönetim ve gençlerbirliği yönetimi mutlu olun taraftar ağlıyor ağlıyor son ümit kızılcabölük maçı bu maçı alacaksınız başka çıkış yok ona göre bekliyoruz
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