İyi, kötü, çirkin!

İki başkent takımının birbiriyle oynadığı haftada 3 Ankara takımı birbirinden farklı sonuçlar aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftası Gençlerbirliği için 'iyi', Keçiörengücü için 'kötü', Ankaragücü için ise 'çirkin' geçti.

İki başkent takımının karşı karşıya geldiği maçta Gençlerbirliği, Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Maç boyunca rakibinden daha iyi olan Gençlerbirliği, bu galibiyetle hem küme düşme hattından uzaklaştı hem de puanını 38 yaparak rakibiyle puanları eşitledi. Uzun süredir istikrarlı bir performans gösteren Keçiörengücü ise buna son vererek haftayı puansız kapattı.

Lider Ankaragücü'nün macı ise 'çirkin' anlara sahne oldu. En yakın takipcisi Ümraniyespor'a konuk olan Ankaragücü, 50 dakikaya yakın 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı. Maçın en kötü ismi ise hakem Ümit Öztürk oldu. Kart kullanımında adaletsiz kararlarıyla tepki çeken Ümit Öztürk'ün Ümraniyesporlu futbolculara çıkartamayıp, Ankaragücü'ne kırmızı kart vermesi kamuoyu vicdanını sızlattı.