Ankaragücü'nden beklenmedik yenilgi!

Spor Toto 1. Lig’de lider Ankaragücü, Altınordu’ya 3-2 mağlup oldu.
9. dakikada Altınordu’nun geliştirdiği hızlı atakta Şeref Özcan’ın ceza alanının hemen önünden attığı şutta top ağlara gitti: 0-1
40. dakikada Ahmet İlhan Özek hızlıca kendi alanından çıkıp, topu sağ kanattan taşıdı. Ceza alanı içine gönderdiği topa Yusuf Abdioğlu’nun müdahalesinde meşin yuvarlak Hüsamettin Yener’in önünde kaldı… Hüsamettin Yener topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 0-2
45. dakikada kornerden gelen topu ön direkte savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı içinde topa gelişine vuran Geraldo farkı bire indirdi: 1-2
Ankaragücü’nün Brezilya asıllı Angolalı forveti Geraldo, tam 530 gün sonra gol attı. Geraldo, bundan önceki son golünü 30 Ekim 2020’de kaydetmişti.
55. dakikada Ghayas Zahid’i ara pasına altı pasın hemen önünde dokunmak isteyen Şahverdi Çetin, Rıdvan Koçak’ın arkadan yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Ghayas Zahid, autu gösteren hakem Yasin Kol’a itirazı sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
58. dakikada Recep Aydın pasıyla buluşan Şeref Özcan yakın mesafeden topu bir kez daha ağlara gönderdi: 1-3
62. dakikada Altınordu’dan Kubilay Aktaş gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
71. dakikada Yusuf Can Esendemir’in Geraldo’ya müdahalesini hakem Yasin Kol penaltı olarak değerlendirdi.
72. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok’un vuruşunda Altınordu’nun 17 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen yatarak topu kontrol etti ve gole izin vermedi.
90+1. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Ariyibi ağlara gönderdi: 2-3
Bu sonuçla Ankaragücü 32 maçta 63 puanda kalırken, Altınordu 32 maçta 41 puana yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Dk. 64 Alperen Babacan), Yasin Güreler (Dk. 82 Pinto), Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Geraldo, Zahid, Chahechouhe (Dk. 64 Ariyibi), Cem Ekinci (Dk. 64 Eren Derdiyok)
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 81 Ahmet Dereli), Recep Aydın (Dk. 81 Feyttullah Gürlük), Şeref Özcan (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir), Hüsamettin Yener (Dk. 70 Sami Satılmış)
Goller: Dk. 9 ve 58 Şeref Özcan, Dk. 40 Hüsamettin Yener, (Altınordu), Dk. 45 Geraldo, Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kartlar: Dk. 55 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Kubilay Aktaş (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 3 Volkan Fındıklı, Dk. 45+4 Ahmet İlhan Özek, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 50 Şahverdi Çetin, Dk. 80 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
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