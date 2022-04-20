Ankaragücü'nden beklenmedik yenilgi!

Site Yorumları

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7 Agüclu 22 Nisan 202212:52 Ya bu hoca kimdir ya Agücunu çalıştıracak kapasitedemi güldürmeyin insanları

6 kötü oyun 4 21 Nisan 202212:30 4 haftadır çok iyi mücadele var ama inanılmaz puan kaybı yaşadık. sezon bitti daha aramızda paslaşmayı kim nereye koşacak kim pas alacak atacak belli değil. Hocamız hep övünüyor ya duran top. oynamana gerek yok. duran topla atıyorsun nasılsa. bu takıma gecen seneki son 6 maç sendromu tekrar yaşatmayın. iki gol atan Şeref kadar topa temiz vuracak adam yok mu bizde , hiç mi calısmıyorsunuz.

5 kötü oyun 3 21 Nisan 202212:22 şu andaki puana göre tamam Dalcı hocayı tebrik edelim de , hocam oyun okuman , oyuna müdahalen sıfır. son 15 dk da oyuna mudahale ediyorsun. o da ne kadar dogru tartısılır . koca bir maçı heba edip son 15 dk tırmalıyoruz. kim niye giriyor kim çıkıyor belli degil. daha sıcak oyuncular varken sırf gol sayısını artırsın diye oyuna yeni giren Erene penaltı attırkmak ne.

4 kötü oyun 2 21 Nisan 202212:18 kaç defa kenardan ceza sahasına girip bir kere topu adamla buluşturamadık. penaltı noktasında beklemek buraya top çıkarmak bu kadar mı zor. kaleciye atılmayan nadir bir iki top da dokunacak kimse olmadığından taca çıktı. yzaık ya . tamam hakemler ast niyetli ama sen koca Ankaragücüsün , bu kadar kolay gol yeme lüksün yok. Şeref bizden önceki macta benzer gol attı . ben farkettim adamı da bizim teknik heyet ne yapıyor. tutamıyormıyuz isteyince adamı

3 kötü oyun 21 Nisan 202212:14 Erdem cezalı iken ne zaman sakatlandı. adana maçında sanki çok iyi oynayan takım varmış gibi aynı kadro . 24 şut çekmişsisn dağa taşa ya da 10 yaşındaki çocuk vuruyor. o kadar zayıf. 50 kere ceza sahasında topla buluşmussun ( biz malesef buluşamadık ) top hep rakipte. nasıl iş. kendinize gelin. bu kadar şansı tepmeyin. balıkesiri bari yenin.

2 Serkan 21 Nisan 202211:01 Ya arkadaşlar Ankaragücünün yaş ortalaması 35 e yakın golcüsü yok ya kalecisi çok kötü aatıfı çıkar iyi futbolcusu yok sinan çok ağır yanından geçip gidiyorlar yusuf devamlı hata yapıyor pinto bitmiş kısacası transferin hepsi yanlış inşAllah şampiyon oluruz herşeye rağmen