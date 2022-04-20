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Ankaragücü'nden beklenmedik yenilgi!
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ANKARAGÜCÜ'NDEN BEKLENMEDİK YENİLGİ!

Ankaragücü'nden beklenmedik yenilgi!

Spor Toto 1. Lig’de lider Ankaragücü, Altınordu’ya 3-2 mağlup oldu.

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Spor Toto 1. Lig’de lider Ankaragücü, Altınordu’ya 3-2 mağlup oldu.

9. dakikada Altınordu’nun geliştirdiği hızlı atakta Şeref Özcan’ın ceza alanının hemen önünden attığı şutta top ağlara gitti: 0-1

40. dakikada Ahmet İlhan Özek hızlıca kendi alanından çıkıp, topu sağ kanattan taşıdı. Ceza alanı içine gönderdiği topa Yusuf Abdioğlu’nun müdahalesinde meşin yuvarlak Hüsamettin Yener’in önünde kaldı… Hüsamettin Yener topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 0-2

45. dakikada kornerden gelen topu ön direkte savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı içinde topa gelişine vuran Geraldo farkı bire indirdi: 1-2

Ankaragücü’nün Brezilya asıllı Angolalı forveti Geraldo, tam 530 gün sonra gol attı. Geraldo, bundan önceki son golünü 30 Ekim 2020’de kaydetmişti.

55. dakikada Ghayas Zahid’i ara pasına altı pasın hemen önünde dokunmak isteyen Şahverdi Çetin, Rıdvan Koçak’ın arkadan yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Ghayas Zahid, autu gösteren hakem Yasin Kol’a itirazı sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

58. dakikada Recep Aydın pasıyla buluşan Şeref Özcan yakın mesafeden topu bir kez daha ağlara gönderdi: 1-3

62. dakikada Altınordu’dan Kubilay Aktaş gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada Yusuf Can Esendemir’in Geraldo’ya müdahalesini hakem Yasin Kol penaltı olarak değerlendirdi.

72. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok’un vuruşunda Altınordu’nun 17 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen yatarak topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

90+1. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Ariyibi ağlara gönderdi: 2-3

Bu sonuçla Ankaragücü 32 maçta 63 puanda kalırken, Altınordu 32 maçta 41 puana yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Dk. 64 Alperen Babacan), Yasin Güreler (Dk. 82 Pinto), Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Geraldo, Zahid, Chahechouhe (Dk. 64 Ariyibi), Cem Ekinci (Dk. 64 Eren Derdiyok)

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 81 Ahmet Dereli), Recep Aydın (Dk. 81 Feyttullah Gürlük), Şeref Özcan (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir), Hüsamettin Yener (Dk. 70 Sami Satılmış)

Goller: Dk. 9 ve 58 Şeref Özcan, Dk. 40 Hüsamettin Yener, (Altınordu), Dk. 45 Geraldo, Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 55 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Kubilay Aktaş (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 3 Volkan Fındıklı, Dk. 45+4 Ahmet İlhan Özek, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 50 Şahverdi Çetin, Dk. 80 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
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7
Agüclu
22 Nisan 202212:52
Ya bu hoca kimdir ya Agücunu çalıştıracak kapasitedemi güldürmeyin insanları
6
kötü oyun 4
21 Nisan 202212:30
4 haftadır çok iyi mücadele var ama inanılmaz puan kaybı yaşadık. sezon bitti daha aramızda paslaşmayı kim nereye koşacak kim pas alacak atacak belli değil. Hocamız hep övünüyor ya duran top. oynamana gerek yok. duran topla atıyorsun nasılsa. bu takıma gecen seneki son 6 maç sendromu tekrar yaşatmayın. iki gol atan Şeref kadar topa temiz vuracak adam yok mu bizde , hiç mi calısmıyorsunuz.
5
kötü oyun 3
21 Nisan 202212:22
şu andaki puana göre tamam Dalcı hocayı tebrik edelim de , hocam oyun okuman , oyuna müdahalen sıfır. son 15 dk da oyuna mudahale ediyorsun. o da ne kadar dogru tartısılır . koca bir maçı heba edip son 15 dk tırmalıyoruz. kim niye giriyor kim çıkıyor belli degil. daha sıcak oyuncular varken sırf gol sayısını artırsın diye oyuna yeni giren Erene penaltı attırkmak ne.
4
kötü oyun 2
21 Nisan 202212:18
kaç defa kenardan ceza sahasına girip bir kere topu adamla buluşturamadık. penaltı noktasında beklemek buraya top çıkarmak bu kadar mı zor. kaleciye atılmayan nadir bir iki top da dokunacak kimse olmadığından taca çıktı. yzaık ya . tamam hakemler ast niyetli ama sen koca Ankaragücüsün , bu kadar kolay gol yeme lüksün yok. Şeref bizden önceki macta benzer gol attı . ben farkettim adamı da bizim teknik heyet ne yapıyor. tutamıyormıyuz isteyince adamı
3
kötü oyun
21 Nisan 202212:14
Erdem cezalı iken ne zaman sakatlandı. adana maçında sanki çok iyi oynayan takım varmış gibi aynı kadro . 24 şut çekmişsisn dağa taşa ya da 10 yaşındaki çocuk vuruyor. o kadar zayıf. 50 kere ceza sahasında topla buluşmussun ( biz malesef buluşamadık ) top hep rakipte. nasıl iş. kendinize gelin. bu kadar şansı tepmeyin. balıkesiri bari yenin.
2
Serkan
21 Nisan 202211:01
Ya arkadaşlar Ankaragücünün yaş ortalaması 35 e yakın golcüsü yok ya kalecisi çok kötü aatıfı çıkar iyi futbolcusu yok sinan çok ağır yanından geçip gidiyorlar yusuf devamlı hata yapıyor pinto bitmiş kısacası transferin hepsi yanlış inşAllah şampiyon oluruz herşeye rağmen
1
irfan
21 Nisan 202209:45
verilmeyen penaltılar pasif ofsayttan atılan gol ve bizim hatalarımız eren bitmiş vaziyette balıkesirde küme düştü bu ara direniyor maçlarda kesinlikle hafife almamalıyız. topçular uyarılmalı kırmızı konusunda
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