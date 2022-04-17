Ankaragücü Şampi...!

Ankaragücü, Adanaspor'u 2-0 yenip Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.
Ankaragücü'ne Adanaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cem Ekinci ve 59. dakikada Ghayas Zahid attı
Ankaragücü, ligin bitmesine 5 maç kalan puanını 63'e yükseltirken, play-off hattı ile arasındaki puan farkını 8 puana çıkardı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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