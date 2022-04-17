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Ankaragücü Şampi...!
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ANKARAGÜCÜ ŞAMPİ...!

Ankaragücü Şampi...!

Ankaragücü, Adanaspor'u 2-0 yenip Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.

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Ankaragücü, Adanaspor'u 2-0 yenip Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.

Ankaragücü'ne Adanaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cem Ekinci ve 59. dakikada Ghayas Zahid attı

Ankaragücü, ligin bitmesine 5 maç kalan puanını 63'e yükseltirken, play-off hattı ile arasındaki puan farkını 8 puana çıkardı.
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irfan
18 Nisan 202215:55
tebrikler. altınordu maçına dikkat defans ve orta saha sağlama alıp ona göre oynamalıyız. çünkü altınorduya bilinçsizce saldırırsak mağlup olabiliriz. çünkü defansın arkasına uzun top atıyorlar. AHMET İLHANA DİKKAT biraz yakın oynamak lazım
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