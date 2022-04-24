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Keçiörengücü seri bitirdi!
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KEÇİÖRENGÜCÜ SERİ BİTİRDİ!

Keçiörengücü seri bitirdi!

Spor Toto 1. Lig’de alt sıralardan bir an önce kurtulmak isteyen Keçiörengücü evinde konuk ettiği Menemenspor’u 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto 1. Lig’de alt sıralardan bir an önce kurtulmak isteyen Keçiörengücü evinde konuk ettiği Menemenspor’u 1-0 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 3 maçından puan çıkaramayan Keçiörengücü, ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanarak, rahat bir nefes aldı.

30. dakikada Anthony Uzodimma son çizgiye yakın yerden topu kale alanı içine gönderdi. Ibrahim Olawoyin topu altpas içindeki Emeka Eze’ye bıraktı. Eze de meşin yuvarlağı ağlara göndermekte zorlanmadı: 1-0

Emeka Eze 11. golünü attı.

Bu sonuçla Keçiörengücü 32 maçta 41 puana yükselirken, Menemenspor 32 maçta 37 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Abdullah Uğur Sarı

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 87 Fatih Selimhan Solmaz), Muharrem Cinan, Taşkın Çalış (Dk. 81 Uğur Utlu), Uzodimma (Dk. 74 Hamza Gür), Adamu (Dk. 87 Erkam Reşmen), Aykut Çeviker, Olawoyin, Eze

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Ömer Şahbaş (Dk. 46 Emre Batuhan Adıgüzel), Toni Gomes (Dk. 69 Kehinde), Jiakponna (Dk. 46 Emre Özer), Cisse, Sabbah (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu, Dk. 86 Sinan Akgöl), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat

Gol: Dk. 30 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 16 Uzodimma, Dk. 75 Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 36 Seyfettin Anıl Yaşar, Dk. 48 Oğuzhan Çapar, Dk. 51 Muhammed Himmet Ertürk (NasaDoge Menemenspor)

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