Keçiörengücü yine mağlup!

Keçiörengücü Gençlerbirliği'nden sonra Denizlispor'a da yenilerek düşme korkusunu yeniden yaşamaya başladı: 0-1

Keçiörengücü bu yenilgi ile 38 puanda kalırken rakibi Denizlispor 36 puana ulaştı.

28. dakikada Özer'in sağ kanattan gönderdiği ara pasta Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında topla buluştu. Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Ömer'in şutunu yerden kaleci Metin Uçar çeldi.

41. dakikada Taşkın Çalış'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasından geri döndü. Ceza sahası dışında topu karşılayan Olawoyin'in şutunu Denizlispor savunması kesti. Altı pasta topla buluşan Fatih Selimhan Korkmaz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt kararı ile gol geçerlilik değeri kazanmadı.

50. dakikada ceza sahası içinde havadan gelen topu indiren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda duran İlhan Depe'ye aktardı. Kaleci Metin Uçar'ı geçen İlhan Depe meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Mert Bulut xx

Keçiörengücü: Metin Uçar x, Muharrem Cinan xx Hüsamettin Tut dk. 56 x), Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Dingil xx (Manaj dk. 74 x), Uzodimma xx, Taşkın Çalış xx, Ackah xx (Uğur Utlu dk. 80 ?), Djibrila x (Ziya Alkurt dk. 46 x), Olawoyin xx, Ali Yavuz Kol xx (Erkam Reşmen dk. 56 x), Hamza Gür xx

Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Schwechlen xx, Hakan Cinemre xx, Oğuz Yılmaz xx, Lopes xx, Muhammed Gönülaçar xx, İlhan Depe xx, Djedje xx (Muhammet Özkal dk. 81. ?), Özer Özdemir xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 75 x), Aissati xx (Mayi dk. 72 x), Ömer Şişmanoğlu xx (Turaç Böke dk. 80 ?)

Gol: İlhan Depe (dk. 50) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Schwechlen, Özer Özdemir (Denizlispor)

