3 Ankara takımında neler oluyor?

Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta geride kalırken, zirve yarışı ve play-off’a kalma mücadelesi farklı bir boyut kazandı.



Tehlike hattında ise lige tutunma savaşı, bölgedeki ateşin daha da yükselmesi ile büyük bir heyecana dönüştü.

Ligde 28. haftayı maç oynamadan geçen Gençlerbirliği için diğer karşılaşmalardan çıkan sonuçlar açıkçası iç açıcı olmadı.

33 puanla küme düşme hattının biraz üstünde 13. basamakta bulunan Gençlerbirliği’nin puan sıralamasında altında yer alan rakipleri (Bursaspor hariç) oynadıkları maçları kazandı. Kocaelispor, Menemenspor, Altınordu ve Denizlispor’un galibiyetleri, ligin alt kısmında taşları yerinden oynattı.

7 MAÇLIK SERİ DIŞARIDA SONA ERDİ

Ligin son bölümündeki çıkışı ile dikkatleri çeken Keçiörengücü, deplasmanda Kocaelispor’a son anlarda yediği golle kaybederken, hem 7 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi hem de 34 puanda kalıp alt sıraların tehdidinden kendini kurtamadı. Kocaelispor ise aldığı bu galibiyet ile puanını 32 yapıp, gelecek adına umut aşıladı.

Menemenspor’un deplasmanda Samsunspor’u 4-2 yenmesi, hem Gençlerbirliği hem de Keçiörengücü’nün hesaplarını alt üst etti. İzmir temsilcisi de bu galibiyetin ardından 32 puana ulaştı. Küme düşme potasının içinde bulunan bir diğer İzmir ekibi Altınordu da kendi evinde zirve yarışının iddialı ekiplerinden B.B. Erzurumspor’u 1-0 yenmeyi başardı. Kırmızı-lacivertliler de bu sonucun ardından puanını 28 yaptı.

ALTIPARMAK’IN EKİBİNE RAKİP OLACAK

Yaşadığı sorunlar nedeni ile lige tutunma ihtimali zayıf olarak değerlendirilen ancak Teknik Direktörlüğe Mesut Bakkal’ın getirilmesinin ardından önemli bir sıçrayış gerçekleştiren Denizlispor, Balıkesirspor’u deplasmanda 10 mağlup ederek, direncini ve inancını ortaya koydu. Yeşil-siyahlılar elde ettikleri bu kritik galibiyetin ardından 30 puana yükseldi.

Düşme hattının içinde yer alan ekiplerden Bursaspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi Boluspor 9 kişi kalmasına rağmen müsabakadan 1-1’lik eşitlikle ayrılıp, kritik dönemde önemli 2 puan kaybı yaşadı. Ligin son sırasında yer alan ve artık sezonun tamamlanmasını bekleyen Balıkesirspor ise sahasında Denizlispor’a 1-0 mağlup oldu.

Gençlerbirliği, ligin 29. haftasında, bir basamak gerisinden gelen Kocaelispor ile Eryaman Stadı’nda karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekibi, geçen sezon Gençlerbirliği’nde kısa süre görev yapan Mehmet Altıparmak çalıştırıyor. Sezonun ilk yarısında Kocaeli’de oynanan maçı Gençlerbirliği, uzatma anlarında Dmytro’nun attığı golle 2-1 kazanmıştı.

ANKARAGÜCÜ PUAN FARKINI ÇOK AÇTI

Geride kalan futbol mevsiminde düştüğü Süper Lig’e, bir yıl aranın ardından yeniden yükselme hedefiyle sezona başlayan Ankaragücü, 28 hafta geçildiğinde topladığı 58 puanla zirvede ve büyük amacına ulaşmak için artık gün sayıyor. Son iki maçta, yarıştaki iddialı rakihleri; B.B. Erzurumspor ve Bandırmaspor’u 1-0’lık sonuçlarla mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci sıradaki Ümraniyespor’un 3 puan önünde lider durumda. Sezon tamamlandığında ilk 2 takım doğrudan Süper Lig’e yükseleceğinden, bu iki takıma en yakın olan ekipler, Bandırmaspor ile İstanbulspor 46, B.B. Erzurumspor ise 44 puana sahip.

3 TAKIMIN KALAN MAÇLARI:

Ankaragücü (58 puan)

Manisa FK (d)

Eyüpspor

Ümraniyespor (d)

Adanaspor

Altınordu

Balıkesirspor

Samsunspor

(bay)

Boluspor

Keçiörengücü (d)

Keçiörengücü (34 puan)

İstanbulspor (d)

Bursaspor

Gençlerbirliği (d)

Denizlispor

Ümraniyespor (d)

Menemenspor

Bandırmaspor (d)

Manisa FK

BB Erzurumspor (d)

Ankaragücü

Gençlerbirliği (33 puan)

Kocaelispor

İstanbulspor (d)

Keçiörengücü

Tuzlaspor (d)

Bursaspor (d)

Bandırmaspor

Denizlispor (d)

B.B. Erzurumspor

Menemenspor (d)

Ümraniyespor