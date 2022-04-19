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Keçiörengücü yine kaybetti!
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KEÇİÖRENGÜCÜ YİNE KAYBETTİ!

Keçiörengücü yine kaybetti!

1. Lig'in 33. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

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1. Lig'in 33. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla İstanbul temsilcisi oldu. mEv sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Antonio Mrsic ve 18'de Yacine Bammou kaydetti. Başkent ekibinin 67. dakikada Olawoyin ile bulduğu gol İstanbul deplasmanında puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından puanını 60'a çıkaran Ümraniyespor, lider MKE Ankaragücü'nün 3 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Üst üste ligdeki 2. yenilgisini alan Ankara Keçiörengücü ise maç fazlası ve 38 puanla 11. sırada kaldı.
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keçiören
21 Nisan 202212:25
Ankaragücü ve keçiören o kadar rahat durumda iken puanları saçmaya devam ederseniz. artık son maç biri şampiyonluk için biri kümede kalmak için birbirinizi yersiniz artık.
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