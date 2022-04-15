Taner Taşkın: "6 haftada elimizden geleni yapacağız"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Yenilmememiz gereken maçlardan bir tanesiydi.” dedi.
Taşkın, Denizlispor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “İki haftadır 6 puan değerindeki maçları kaybettik. Bugün rakibimiz tamamen savunmaya yönelmeyi tercih etti. Yenemezsek, yenilmememiz gereken maçlardan bir tanesiydi. Özellikle bireysel hata yapmamamız gerekiyordu. Rakip kapalı bir oyun tercih ettiği için, 11 kişi ile defans yapmayı tercih ettiği için çok fazla pozisyon ürettiğimizi söyleyemem. Tabii ki bugün Eze yoktu. Eze’nin yokluğunu hissettik. Kalan 6 haftada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Alınan mağlubiyet bizi moral anlamında da kötü etkiledi. Puan olarak rakiplerimiz de bize yaklaştılar. Biz okyanusu geçtik, derede boğulmak istemiyoruz. Kalan 6 haftada layık olan futbol mutlaka oynanacak ve istenen puanlar alınacaktır.” diye konuştu.
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