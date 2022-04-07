Gençlerbirliği'nde öğrencilere ücretsiz bilet!

Gençlerbirliği, maçlarını öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Daha önce sağlık çalışanları, öğretmenler ve kadın taraftarların Gençlerbirliği maçlarını ücretsiz olarak izleyebilmesi için çalışma yapan başkent ekibi, son olarak Ankara’daki öğrencilere de iç sahada oynadığı maçları ücretsiz olarak izletecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tüm Ankaralı öğrenciler Cumartesi günü saat 16.00’da Keçiörengücü ile oynayacağımız maça kulübümüz tarafından davetli olacak.” duyurusu yapıldı.

Yine diğer maçlarda olduğu gibi, sağlık çalışanları, öğretmenler ve kadın taraftarlar da Keçiörengücü maçında ücretsiz olarak maçları izleyebilecek.

Bilet yüklemesi için ilgili WhatsApp hattı numarası: 0 (531) 219 63 52