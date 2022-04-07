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Gençlerbirliği'nde öğrencilere ücretsiz bilet!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ BİLET!

Gençlerbirliği'nde öğrencilere ücretsiz bilet!

Gençlerbirliği, maçlarını öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

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Gençlerbirliği, maçlarını öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Daha önce sağlık çalışanları, öğretmenler ve kadın taraftarların Gençlerbirliği maçlarını ücretsiz olarak izleyebilmesi için çalışma yapan başkent ekibi, son olarak Ankara’daki öğrencilere de iç sahada oynadığı maçları ücretsiz olarak izletecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tüm Ankaralı öğrenciler Cumartesi günü saat 16.00’da Keçiörengücü ile oynayacağımız maça kulübümüz tarafından davetli olacak.” duyurusu yapıldı.

Yine diğer maçlarda olduğu gibi, sağlık çalışanları, öğretmenler ve kadın taraftarlar da Keçiörengücü maçında ücretsiz olarak maçları izleyebilecek.

Bilet yüklemesi için ilgili WhatsApp hattı numarası: 0 (531) 219 63 52

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3
Genclerbirligi1923
19 Nisan 202221:39
Guzel bir uygulama,
2
Hacettepeli
14 Nisan 202216:26
Hacettepeyi düşürdünüz okul okul gezin komedi valla seyirci için lig bitti ne komiksiniz ya küm maça gelir niyazi başkan yanına iyi bir ceo al akıl versin baba
1
Serkan
12 Nisan 202217:00
Başkanım iddiası olmayan takımı mı seyretmek için kim hangi öğrenci gelir sezon bitmiş güldürmeyin kendinizi başkanım
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