Yusuf Abdioğlu 2 alanda zirvede!

Ankaragücü'nün tecrübeli savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu, bu sezon attığı 5 gol ile en çok kornerden gol atan futbolcu oldu.
Yusuf Abdioğlu ayrıca, 18 ile en çok kafa ile şut çeken futbolcu unvanına da sahip.
Bu sezon 26 karşılaşmada görev yapan Yusuf Abdioğlu, 6 gol ve 2 asiste imza attı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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