Gençlerbirliği, Ata’nın huzurunda!

Bugün 99. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Gençlerbirliği, Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı.



Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlerbirliği idari ve teknik ekibi, Gençlerbirliği futbolcuları, Gençlerbirliği Kick Boks takımı kulüp personeli, üyeler ve taraftarların yanı sıra Hacettepe Yönetim Kurulu , Hacettepe Spor futbolcuları, personeli, üye ve taraftarları ziyarette yer aldı.



Başkan Niyazi Akdaş liderliğindeki heyet,Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Ziyaretin son bölümünde Başkanımız Niyazi Akdaş, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Akdaş deftere şunları yazdı:



"Aziz Atatürk...

Kurduğunuz Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüz Gençlerbirliği Spor Kulübünün başkanı olarak, gururla ve heyecanla huzurunuzdayız.



Sizin buyurduğunuz gibi; 'Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde itina ile yetiştirilmesi önemlidir.' sözünden hareket ile kulüp olarak 99 yıldır Türk sporuna zeki, çevik ve ahlaklı genç yetenekler yetiştirmeye çalıştık.

Gençlerbirliği ailesi olarak, gösterdiğiniz yoldan asla ayrılmayacağımıza, her gün biraz daha artan özlem ile yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte ilkelerinizin takipçisi olacağımıza söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnet ile eğiliyoruz."