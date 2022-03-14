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Gençlerbirliği 99 yaşında!
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GENÇLERBİRLİĞİ 99 YAŞINDA!

Gençlerbirliği 99 yaşında!

Gençlerbirliği Spor Kulübü 99. yaşını kutluyor.

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Gençlerbirliği Spor Kulübü 99. yaşını kutluyor.

14 Mart 1923 yılında Ankara Sultanisi'nde kurulan başkentin kırmızı-siyahlı kulübü 99. yaşını kutluyor. 

100. yaşına 1 yıl kalan Gençlerbirliği Kulübü'nde gün içinde yönetim ve taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret edecek ve akşam saat 19.00 Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde özel olarak düzenlenecek yemekte yeni yaşını kutlayacak.
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GB liler
15 Mart 202211:54
100.yılda Allah korusun ligden düşmeyelim
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