Faruk Koca'dan önemli açıklamalar!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, SkorboxTV YouTube hesabında 'Taraftar Hattı' programına katılarak Recep Erez'in sorularını cevapladı. Başkan Koca'nın açıklamalarının özeti şu şekilde:

Taraftarlarımız Eryaman Stadı'na gitmek istemiyor. 19 Mayıs Stadı için büyük çaba gösteriyoruz. 19 Mayıs Stadı yapılınca Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir yapıya ulaştırma sözü vermiştik. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Süper Lig için kadro kurma çalışmalarımız başladı. Scout ekibimiz Süper Lig için araştırma yapıyor. Süper Lig'e çıkınca transferleri kampa yetiştireceğiz.

Beklentilerimizin biraz gerisindeyiz ama önümüzdeki üç maçı en az hasarla atlattığımız takdirde Adanaspor veya Altınordu karşılaşmaları ile şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum.

Kulübü çok zor şartlarda aldık. 32 milyon euro borç ödedik. Önümüzde yasağa neden olan 2 milyon euro daha borç var.

Manisa FK maçının ertelenmesi bizim için dezavantaj oldu.

Bundan önce sosyal sorumluluk projeleri göz ardı edilmişti. Ankaragücü sosyal sorumluluk projelerindeki süprizlerine taraftarlar hazır olsun. Nisan ayında şehri kulübü ile buluşturmada daha büyük organizasyonlar yapacağız.



