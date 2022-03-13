Elvin Buğra için toplandılar!

Gençlerbirliği taraftarları, henüz 20 yaşındayken aramızdan ayrılan Elvin Buğra Arslan’ın vefatının 6. yıldönümünde, adına düzenlenen halı saha turnuvasında bir araya geldi.

Bahçeli Halı Saha’da gerçekleştirilen etkinliğe Elvin Buğra Arslan’ın anne ve babası Nalan ve Yusuf Arslan’ın yanı sıra Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Alkaralar, Cephe, Karakızıl ile Ultras Kardeşler’den taraftarlar katıldı.

Grupların birbirleriyle maç yaptığı turnuva dostça geçti. Turnuvada şampiyonluğu finalde Alkaralar’ı mağlup eden Karakızıl kazandı. Cephe üçüncü, Ultras Kardeşler ise dördüncü sırayı aldı.