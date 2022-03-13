Gençlerbirliği'nde 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!

Transfer yasağı bulunan Gençlerbirliği’nin sezon sonu itibarıyla 12 futbolcusunun sözleşmesi sona eriyor. Bir sonraki sezon da hesaba katıldığında bu rakam 22’ye ulaşıyor.

Transfer yasağı nedeniyle devre arası transfer dönemini boş geçen ve yeni sezon öncesi de benzer sıkıntıları yaşaması muhtemel olan Gençlerbirliği’nde takımda bulunan futbolcuların yaklaşık yarısının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Gençlerbirliği’nde yerli oyunculardan Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, Serdarcan Eralp, Muhammed Bayır, Furkan Şeker ve Baran Başyiğit ile yabancı futbolcular Sandro Lima, Kazenga LuaLua, Blessing Eleke ve Oleksandr Belyaev’in sözleşmesi bitiyor.

Arda ve Ömürcan’ın Gaziantep FK ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, kiralık olarak kadroda bulunan Eleke de sezon sonunda Belçika’ya geri dönecek. Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek isimlerden Gökhan Altıparmak, Atalay Gökçe ve Ulusoy Mert Kabasakal ile sözleşme yenilendi.

Yabancı oyunculardan Oleksandr Belyaev’in kullanılması durumunda 120 bin Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Sözleşmesi sona eren futbolculardan bazı isimlerle uzatma konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Gençlerbirliği’nde bir sezon sonra (2023) sözleşmesi bitecek futbolcular ise şu şekilde:

Dmytro Grechyshkin, Aaron Tshibola, Sinteyahu Sallalich, Barış Alıcı, Mert Kula, Metehan Mert, Übeyd Adıyaman, Gökhan Gül, Aksel Aktaş (+1 opsiyon), Ramazan Köse (+1 opsiyon)

Gençlerbirliği’nin Hacettepe’de kiralık olarak forma giyen futbolcuları ise şu şekilde:

Arda Tuzcu, Ali Eren Karadağ, Ali Eren Daşdemir, Batuhan Özdemir, Kemal Emirhan Aydın, Mehmet Can Güngör, Mustafa Yorulmaz, Seyit Ali Kahya, Zafer Göktuğ Erdem

(Gençlerbirliği Haber Ajansı)