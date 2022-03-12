Niyazi Akdaş'dan önemli şirketleşme açıklaması!

Gençlerbirliği’nde, teknik kadro ve oyuncu grubu, Spor Toto 1. Lig’in son 10 haftasındaki mücadeleye hazırlanırken, yönetim tarafı da Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.



Başkan Niyazi Akdaş, kulübün şirketleşmesi yönündeki çalışmaların olumlu geçtiği bilgisini verdi. Kırmızı-siyahlılar, daha önce Belçikalı bir şirketin yöneticileri ile temas kurmuş ancak karşı tarafın önerileri Beştepe cephesince uygun bulunmadığı için somut bir gelişme olmamıştı.

Akdaş, Ankara’ya davet ettikleri ve Eryaman Stadı’nda oynanan Balıkesirspor maçını birlikte izledikleri, Alman Kulübü Schalke 04’ün eski yöneticisi Uwe August Kemmer ve geçmişte aynı kulüpte profesyonel olarak çalışan Beckers Schwarz ile yürütülen temasların iyi yönde gittiğini belirtti.

Alman yetkililerin yanında, kendileri ile uzun zamandır ortak çalışan bir Türk ismin de bu oluşumda yer aldığını belirten Akdaş, “O arkadaşı da İstanbul’dan Ankara’ya çağırdım. Sportif direktörümüz Baki Mercimek ile birlikte oturup tekrar son detayları konuşacağız. Gerekli çalışmayı tamamlayıp, Alman yetkililere ileteceğiz” dedi.

İŞLEMDEN 2 TARAF DA HOŞNUT OLMALI

Kulübün şirketleşmesinin önemli olduğunu ve bu yönde çok titiz bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Akdaş, şunları söyledi:

“Her şeyden önce ben bu kulübün başkanı olarak, Gençlerbirliği’nin menfaatlerini her zaman ve her şartta ön planda tutarım. En ufak bir şekilde zarar görmesini istemem. Türkiye’deki kulüp şirketi örnekleri yakından inceledim. Şahıs şirketine dönüştürülmüş kulüpler var. Şahıs şirketi modeli benim kafamdaki düşünceye asla uygun değil. Kulüp hissesinin en az yüzde 60’ı Gençlerbirliği’nde kalacak, yüzde 40’ı da karşı tarafa imtiyazlı hisse verilecek şekilde düzenlenecek. 2 tarafın da yapılan işlemden hoşnut olmasını istiyorum. Kararlar alınırken, red hakkı da olsun. Benim kafamdaki düşünce, şu ana kadar Türkiye’de hiç uygulanmamış bir yapı. Bunu hayata geçirebilirsek, kulübün özellikle ekonomik anlamda geleceğe daha güvenle bakmasını sağlarız.”

ÇOK DETAYLI BİR ARAŞTIRMA YAPMIŞLAR

“Gelen isimlere, kulübün tesislerini A’dan Z’ye gezdirdik. Hayran oldular. Böyle bir şeyle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk dediler. Kulüple ilgili her konuda gerekli bilgileri paylaştık. Kulübün mali durumu, alacakları, borçları, transfer yasağı, oyuncu değerleri, alt yapı çalışmaları gibi konularda bilgi alış verişinde bulunduk. Şirketleşmedeki organizasyon yapısı da konuşuldu. Onlar da kendileri açısından iyi bir araştırma ve çalışma yapmışlar. Tüm verileri incelemişler. Oyuncular hakkında, kulüp hakkında, alt yapı hakkında birçok konuda bilgi sahibiler. Ciddi bir çalışma içinde oldukları anlaşılıyor. Belçikalılar gibi olmadıklarını gördük.”

GENEL KURULA KABUL ETTİRMEM LAZIM

“Gençlerbirliği’ni şahıslara vermek kolay. Ancak ben böyle bir girişime başkan olduğum sürece asla izin vermem. Böyle bir durumda gelecek olanlar, oyuncuları gönderip takımı dağıtabilir, ilerleyen süreçte kulübün adını değiştirebilir. Gençlerbirliği ismi tarihtir, buna müsaade edemeyiz. Daha önce de söyledim, şirketleşme işini halledemezsem ayrılırım. Alman yetkililer ile görüşmemde, genel kuruldan önce bu konuyla ilgili pozitif şeylerin olmasını, şirket hisseleri ile ilgili belirlenecek rakamın yatırılmasını istedim. Genel kurulda delegelere bunu kabul ettirebilmem için olumlu ve somut adımların atılması gerekir dedim. Bunu anlatmaya çalıştım. Şu ana kadar ki temaslar gayet güzel ilerliyor. Biz kendi çalışmamızı tamamlayıp, dosyayı ileteceğiz. Onlardan gelecek sonucu bekleyeceğiz.”