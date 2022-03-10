PFDK'dan Ankaragücü'ne şok cezalar!

PFDT Ankaragücü'ne Bandırmaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 52 bin TL para cezası ve batı vip tribünü VIP sağ numaralı blokta yer alan taraftarların elektronik biletlerinin blokesine karar verdi.



Açıklama şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 05.03.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VİP TRİBÜNÜ VİP SAĞ numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine"