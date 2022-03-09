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Ankaragücü ve Gençlerbirliği... Şimdi de Keçiörengücü!
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ANKARAGÜCÜ VE GENÇLERBİRLİĞİ... ŞİMDİ DE KEÇİÖRENGÜCÜ!

Ankaragücü ve Gençlerbirliği... Şimdi de Keçiörengücü!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda yapılacak karşılaşmaların kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda yapılacak karşılaşmaların kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Keçiörengücü kulübünden yapılan açıklamada, "Kadın ve öğrenci taraftarlarımızın müsabaka biletleri pasolig kartlarına ücretsiz olarak tanımlanacaktır. Taraftarlarımızın kulüp binamıza gelerek başvurmaları yeterli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

 

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