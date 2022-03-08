Ankaragücü için puan farkı 12 değil, 13!

Ankaragücü, rakiplerinden biri olan Bandırmaspor’u da yenip yolunu açarken, B.B. Erzurumspor ve Eyüpspor’un da kaybetmesi ile birlikte geriden gelenlerin zirveye ulaşma şansları çok azaldı.



Ankaragücü Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Bandırmaspor’u 1-0 yenip puanını 58’e çıkarırken, hafta sonunda oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar, sarı-lacivertli ekibin sahip olduğu avantajlara yenilerinin eklenmesini sağladı.

Maça başlarken, 46 puanla üçüncü basamakta duran Bandırmaspor’un hedefi, zorlu deplasmanda kazanıp, 55 puanlı lider Ankaragücü ile olan puan farkını düşürmek ve zirve mücadelesinde iddiasını güçlendirmekti. Eryaman Stadı’nda seyircisinin de desteğini arkasına alarak müsabakadan 1-0 galip ayrılan Ankaragücü buna izin vermezken, 90 dakikanın sonunda iki takım arasındaki fark 12 puana yükseldi.

İLK İKİ TAKIM DİREKT VİZE ALACAK

Spor Toto 1. Lig’de ilk iki takım direkt Süper Lig vizesi alacağından, Ankaragücü’nün yanı sıra 55 puanlı Ümraniyespor da bu anlamda büyük bir avantaj barındırıyor. Hafta sonunda oynanan kritik müsabakada, ikinci basamaktaki Ümraniyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı’nda oynanan maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Ümraniyespor, lideri takibini sürdürürken, ilk iki sırayı zorlamayı hedefleyen rakibinin de hevesini kursağında bıraktı. Bu maçtan çıkan sonuç da Ankaragücü’ne, takipçilerinden biriyle olan puan farkının açılmasına imkan sağladı. Bir maçı eksik olan mor-sarılı ekip, bu yenilgi sonrasında 42 puanda kaldı.

Ankaragücü ile Ümraniyespor’un liderlik için birbiriyle yarıştığı dönemlerde uzun süre ligi üçüncü basamakta götüren ancak son dönemde büyük düşüş yaşayan BB Erzurumspor, iç sahadaki Ankaragücü yenilgisinden sonra deplasmanda Altınordu’ya da kaybedip, yarışta çok geride kaldı. Erkan Sözeri’nin ardından takımın başına getirdiği Teknik Direktör Yücel İldiz ile de yollarını ayıran mavi-beyazlılar, 44 puanla 5. sıraya kadar geriledi.

İKİLİ AVERAJ ÜSTÜNLÜĞÜ BAŞKENTTE

Play-off barajı içinde olan ve ilk iki sıradaki Ankaragücü ile Ümraniyespor’a puan olarak biraz daha yakınlaşma ihtimali bulunan takım İstanbulspor konumunda. Son maçında Tuzlaspor’u deplasmanda 2-0 yenen ve 46 puanla 4. basamakta duran sarı-siyahlıların bir maçı eksik.

Ankaragücü, geride kalan süreçte rakipleriyle oynadığı maçlarda ikili averaj konusunda da bir adım önde. Sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor’u iki maçta (2-1 ve 1-0), Bandırmaspor’u (2-1 ve 1-0) yenmeyi başardı. Bu değerlendirmede, İstanbulspor ile olan rekabette eşitlik söz konusu. Ankaragücü, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta İstanbulspor’u 1-0 yenerken, sezonun ikinci devresinde Başkentte karşılaştığı rakibine 1-0 yenildi. Sarı-lacivertliler henüz ikinci maçlarını oynamıdığı rakiplerinden Ümraniyespor’u, kendi sahasında 3-0 yendi. Başkent temsilcisi, Eyüpspor’a ise deplasmanda 2-0 kaybetti.