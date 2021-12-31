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Aksel Aktaş 1.5 ay yok!
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AKSEL AKTAŞ 1.5 AY YOK!

Aksel Aktaş 1.5 ay yok!

Gençlerbirliği'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Gençlerbirliği'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Başarılı futbolcu bu sabah sol dizinden başarılı bir ameliyat geçirdi.

Haber: Gençlerbirliği Haber Ajansı

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