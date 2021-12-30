Keçiörengücü'nden Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne nazire!

Ankaragücü ve Gençlerbirliği transfer yasağıyla boğuşurken, başkentin bir diğer temsilcisi Keçiörengücü ara transfer dönemindeki 2. transferini yaptı.

Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü orta sahaya takviye yaptı.Keçiörengücü, Menemenspor da forma giyen Adamu Alhassan'ı kadrosuna kattı.Başkent ekibi Alhassan'ın transfer için İzmir ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

40 maçta oynadı

Geçtiğimiz sezon Altay'dan Menemenspor'a gelen 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertli takımda 40 maçta görev aldı ve 1 de asist yaptı.