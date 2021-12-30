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Kupa Beyi Ankaragücü 5. turda elendi!
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KUPA BEYİ ANKARAGÜCÜ 5. TURDA ELENDİ!

Kupa Beyi Ankaragücü 5. turda elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda DG Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü evinde ağırladı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda DG Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü evinde ağırladı. Müsabakadan 2-1 üstün ayrılan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.

14. dakikada Henrique sol kanattan kaleyi hedef aldığı sert şutunda kaleci Bahadır üzerine kapanarak topu kontrol etmeyi başardı.

17. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içesindeki James topa yükselerek kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Bartolomeu ceza sahası içerisine sürdüğü topu korner çizgisine yakın bir noktadan kaleye göndermek istedi. Kaleci Muammer topa hakim olmayı başardı.

32. dakikada ceza sahası içerisindeki Erdi kaleyi hedef aldı. Kale çizgisi üzerinden Azubuike kafası ile topu çevirmeyi başardı.

36. dakikada Fajr’ın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı uzun şutta top az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada Erdoğan ceza sahası dışında kazandığı topu ceza sahası içerisine kadar sürdü. Sol çaprazdan kullandığı şutunda Bahadır topa hakim oldu.

45. dakikada Ariyibi’nin ortasında ceza sahası içerisindeki Cem, topu sol çaprazdan kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada Ariyibi’nin ortasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cem'in şutunda Muammer topu kontrol etti.

56. dakikada ceza sahasına giren Uğur'un pasında topla buluşan James’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 2-0

70. dakikada ceza sahası içerisindeki Azubuike’nin aşırtma vuruşunda Bahadır topu parmak uçları ile çeldi.

73. dakikada ceza sahası yayı içerisinden Şahverdi’nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Murat Altan xxx

DG Sivasspor: Muammer xx, Camara xx, Caner xx, Ahmet xx, Uğur xx, Azubuike xx, Kerem xx (Cofie dk. 55 xx), Fajr xx, Erdoğan xx (Kayode dk. 81 ?) Henrique xx, James xxx (Yatabare dk. 88 ?)

Yedekler: Ali, Emre, Volkan, Özkan, Mehmet, Arda, Muhammed

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Bahadır xx, Alperen, Erdi xx, Murat xx (Sinan dk. 46 xx) Yasin xx, Şahverdi xxx, Ulaş xx (Abdullah dk. 46 xx), Ariyibi xx (Muhammed dk. 73 xx), Bartolomeu xx (Zahid dk. 60 xx), Chaechhouhe xx, Cem xx (Sıtkı dk. 73 xx)

Yedekler: Mert, Hasan, Ali, Atatan, Arda

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Goller: James (dk. 17 ve 56) (DG Sivasspor), Şahverdi (dk. 73) (MKE Ankaragücü)

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4
adnan
31 Aralık 202111:04
rakiplerimiz transfer bilgileri geliyor. kadro çok dar sivas maçında yedeklerde ıyı değildi ideal onbir de her zaman olamaz kart cezalısı sakat vb durumlar olabilr
3
irfan
31 Aralık 202110:13
yedeklerde yetersiz. alperen 2. golde resmen seyrediyor insan yakın oynayıp müdahale eder merak ettiğimiz genç topcumuz ferdi de son 10 dk girdin bunu değerlendirmesi lazımdı. mutlaka topçu alınması lazım
2
Ankaralı
30 Aralık 202120:35
Şu takıma birde kupa beyi demeyin. Bunlardan olsa olsa sütçü beygiri olur. Başkanından hocasına oyuncusuna kadar hepsi onursuz ve korkak. Kupa beyiymiş.resmen maçı sattılar.
1
ali
30 Aralık 202120:15
teknik direktör necati erkmen se mustafa dalci neoluyorsivasspor macinda yedekler oynatilmis bu nasi bir ciddiyetsizlik
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