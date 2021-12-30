Kupa Beyi Ankaragücü 5. turda elendi!

rakiplerimiz transfer bilgileri geliyor. kadro çok dar sivas maçında yedeklerde ıyı değildi ideal onbir de her zaman olamaz kart cezalısı sakat vb durumlar olabilr

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Ankaralı

30 Aralık 202120:35

Şu takıma birde kupa beyi demeyin. Bunlardan olsa olsa sütçü beygiri olur. Başkanından hocasına oyuncusuna kadar hepsi onursuz ve korkak. Kupa beyiymiş.resmen maçı sattılar.