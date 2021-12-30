﻿
Son dakika: Nadir Çiftçi ile yollar resmen ayrıldı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

SON DAKİKA: NADİR ÇİFTÇİ İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI!

Son dakika: Nadir Çiftçi ile yollar resmen ayrıldı!

Ankaragücü'nün tartışılan isimlerinden Nadir Çiftçi ile yollar resmen ayrıldı.

1473 Okunma

Ankaragücü'nün tartışılan isimlerinden Nadir Çiftçi ile yollar resmen ayrıldı.

Ankaragücü Külübü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nadir Çiftçi ile sözleşmemiz karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

4
Kupa Beyi Ankaragücü 5. turda elendi!
2
Mustafa Dalcı Klasspor TV'de soruları cevapladı! İşte detaylar!
Ankaragücü'ne 'One More' destek!
1
Mustafa Dalcı bu akşam canlı yayında soruları cevaplayacak!
Ankaragücü 2, Gençlerbirliği 9, Keçiörengücü 16...
3
Bunu da gördük! Ankaragücü sağlıkçısı sarı kart gördü...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
ali
30 Aralık 202120:19
samet aybaba bülent lorkmaz da iyi ama takintili hersey sonuctan ibaret degil piyasaya oyunculari parlatmak gerek mustafa hocanin eksikligi burda ve hep ayni taktikle cikilmazki
1
Agüçlü
30 Aralık 202114:09
Çok şükür şimdi iyi bir hoca lazım. Sayın başkan nadirden kurtulduk
﻿