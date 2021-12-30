Son dakika: Nadir Çiftçi ile yollar resmen ayrıldı!

Ankaragücü'nün tartışılan isimlerinden Nadir Çiftçi ile yollar resmen ayrıldı.

Ankaragücü Külübü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nadir Çiftçi ile sözleşmemiz karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.