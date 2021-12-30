Gençlerbirliği'nde taraftarlar seçti... İşte o isimler!

En iyi Dmytro, hayal kırıklığı Rahmetullah!

Gençlerbirliği taraftarları, Süper Lig’in ilk yarısının ardından performansını en beğendiği futbolcu olarak Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin’i seçti.

Sezonun ilk yarısının sona ermesinin ardından Gençlerbirliği Haber Ajansı, 5 soruluk anketle kırmızı-siyahlı taraftarların nabzını tuttu. Yoğun katılımın olduğu anketlerde, sezonun ilk yarısında en iyi, hayal kırıklığı yaratan ve en iyi çıkış yapan futbolcuların yanı sıra, sezon sonu hedefi ve takımın genel olarak ilk yarı performansına ilişkin sorular yöneltildi.

Gençlerbirliği taraftarları, sezonun ilk yarısında en beğendiği futbolcu olarak Dmytro Grechyshkin’i seçti. Sezon başı takıma katılan ve istikrarlı oyunuyla beğeni toplaya Ukraynalı orta saha Dmytro, oyların yüzde 32.4’ünü alırken, ikinci sırayı 5. haftada teslim aldığı kaleyi başarıyla koruyan ve oyların yüzde 28.7’sini alan kaleci Übeyd Adıyaman aldı. Yine sezon başında takıma katılan ve yaptığı 6 asist ile dikkatleri çeken Aksel Aktaş, yüzde 21.3’lük oranla üçüncü olurken, 7 gol, 3 asistle takıma en büyük skor katkısını yapan Brezilyalı hücum oyuncusu Sandro Lima, yüzde 17.6’lık oranıyla dördüncü sırayı aldı.

Hayal kırıklığı Rahmetullah…

Taraftarlar, sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan futbolcu olarak ise Rahmetullah Berişbek’i seçti. Oyların yüzde 41.7’sini alan Rahmetullah, geçen sezonun son haftalarında gösterdiği iyi performansı sezon başına da yansıtarak beklentileri yükseltmişti. Daha sonra formasını kaybeden genç oyuncu bir süre sonra da kadro dışı bırakıldı. Rahmetullah’ın ardından ikinci sırayı yeni transferlerden Sinteyahu Sallalich aldı. Oyların yüzde 25.6’sını alan Sallalich sezonun ilk yarısında çok az forma şansı bulabildi. Uzun bir aradan sonra yetiştiği kulübe dönen ancak beklentilerin uzağında kalan kaleci Ramazan Köse oyların yüzde 20.5’ini alarak üçüncü olurken, attığı 4 gole rağmen son haftalarda takıma katkısı tartışma konusu olan forvet Blessing Eleke yüzde 12.3’lük oyla dördüncü sırayı aldı.

En iyi çıkış yapan Übeyd!

En iyi çıkış yapan futbolcu anketi büyük bir çekişmeye sahne olurken, kaleci Übeyd Adıyaman oyların yüzde 38.8’ini alarak mutlu sona ulaştı. Son haftalardaki formuyla beğeni toplayan savunma oyuncusu Metehan Mert ise 37.1’lik oran ile ikinci oldu. Aksel Aktaş’ın yüzde 20.6 oranla üçüncü olduğu ankette dördüncülüğü yüzde 3.5 oranla Gökhan Gül elde etti.

Sezonu ilk 10’da bitirir…

Gençlerbirliği taraftarları sezon sonu için ise ilk 10 sıra yönünde oy kullandı. Gençlerbirliği ligin ilk yarısını play off potasının 1 puan, küme düşme hattının ise 7 puan üzerinde 26 puanla 9.sırada tamamlamıştı. Kırmızı-siyahlı taraftarların yüzde 49.8’i takımın sezonu 7 ile 10. sıralar arasında bitireceğini düşünüyor. Taraftarların yüzde 41.6’lık kısmı ise takımın sezonu ilk 6 içinde tamamlayacağına inanıyor. Yüzde 4.9’luk kesim 11 ile 15. sıralar arasında oy kullanırken, sadece yüzde 3.6’lık kesim takımın küme düşeceği yönünde oy kullandı.

‘Gençlerbirliği’nin ligin ilk yarısında gösterdiği performansı nasıl değerlendiriyorsunuz?’ şeklindeki sorunun cevabı ise birbirine çok yakın çıktı. Yüzde 52.7 kesim ilk yarıdan memnun olmadığını belirtirken, yüzde 47.3’lük kesim ise memnun olduğuna ilişkin oy kullandı.