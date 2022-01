İşte Gençlerbirliği'nde o rakamlar...

Rakamlarla ilk yarı…



Gençlerbirliği, TFF 1. Lig’de 2021-22 sezonunun ilk yarısını 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 26 puana ulaşarak 9. sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, 23 gol atarken kalesinde 25 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekipte futbolcuların lig raporu şu şekilde:



En çok forma giyenler…



Gençlerbirliği’nde ilk yarıda sahada en çok kalan isim Dmytro Grechyshkin oldu. Tüm maçlarda oynayan Dmytro’yu sacede Ankaragücü maçında oynamayan Kerem Can Akyüz izledi. Dmytro ile birlikte tüm maçlarda forma giyen bir diğer isim ise Barış Alıcı oldu.



1-Dymtro Grechyshkin (1606 dk. – 18 maç)

2-Kerem Can (1491 dk. – 17 maç)

3-Barış (1421 dk. – 18 maç)

4-Übeyd (1248 dk. – 14 maç)

5-Arda (1216 dk. – 15 maç)

6-Sandro Lima (1216 dk. – 16 maç)

7-Ömürcan (1192 dk. – 16 maç)

8-Aksel (1093 dk. – 14 maç)

9-Blessing Eleke (1029 dk. – 13 maç)

10-Gökhan Gül (941 dk. – 13 maç)

11-Aaron Tshibola (975 dk. – 13 maç)

12-LuaLua (838 dk. – 15 maç)

13-Metahan (727 dk. – 14 maç)

14-Mert Kula (709 dk. – 11 maç)

15-Musa (378 dk. – 7 maç)



Skor katkısı…



Gençlerbirliği’nde ilk yarıda en çok skor katkısı yapan isim 7 gol ve 3 asistle Sandro Lima oldu. Sandro’yu toplam 7 gol katkısı ile (3 gol + 4 asist) Barış Alıcı izlerken, üçüncü sırada 6 asiste imza atan Aksel Aktaş yer aldı.



1-Sandro Lima – 10 (7 gol + 3 asist)

2-Barış – 7 (3 gol + 4 asist)

3-Aksel – 6 (6 asist)

4-Blessing Eleke – 5 (4 gol + 1 asist)

5- LuaLua – 4 (4 asist)

6-Metehan – 3 (2 gol + 1 asist)

7-Gökhan Gül – 2 (2 gol)

8-Dymtro Grechyshkin – 2 (2 gol)

9-Arda – 1 (1 gol)

10-Tshibola (1 gol)

11-Kerim Avcı – 1 (1 gol)

12-Sinteyahu Sallalich – 1 (1 asist)

13-İlker Karakaş – 1 (1 asist)



Kart raporu…



Gençlerbirliği’nde ilk yarının en hırçın futbolcusu Aaron Tshibola oldu. Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Tshibola, 4 de sarı kart gördü. Ömürcan ve Aksel 5’er, Sandro Lima ve LuaLua da 4’er sarı kartla takımını 1 maçta yalnız bıraktı.



1-Tshibola – 5 (1 kırmızı + 4 sarı)

2-Ömürcan & Aksel – 5 (5 sarı)

4-Sandro Lima & LuaLua – 4 (4 sarı)

6-Kerem Can & Dymtro & Barış & Arda & Metehan – 3 (3 sarı)

11-Eleke & Sallalich & Mert – 2 (2 sarı)

14-Ramazan & Gökhan Gül & Musa & Belyaev & Rahmetullah & Kerim – 1 (1 sarı)

