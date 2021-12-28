Mustafa Dalcı Klasspor TV'de soruları cevapladı! İşte detaylar!

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Klasspor TV’de yayınlanan Spor Özel programının konuğu oldu ve soruları cevapladı. Mustafa Dalcı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

GEÇEN SEZON SABOTE EDİLDİM…

Geçen sezon takım içinde bana karşı bir sabote olduğu belliydi. Tek işim takımı bulunduğu zor durumdan kurtarmaktı. Biz de aptal değiliz. Her şeyi görebiliyoruz. Biz herkesi kendimiz gibi biliyoruz. O dönem kaoslar yaratıldı. Zararı görecek olan ben değil, kulüptü. Zararı da o gördü. Ankaragücü’nün yeri Süper Lig’di. Layık olduğu ligden aşağıya düşmüş oldu.

BAŞKAN İLE AKRABALIĞIMIZ YOK…

Hayatımda Faruk Başkanı ilk kez Ankara’da kulübün içinde tanıdım. Hiçbir akrabalığımız yok ama son dönemde akrabadan yakın olduk. Hayatımda böyle bir insanı tanıdığım için çok şanslıyım. Ankaragücü’nde görevim olmasa bile görüşeceğim bir kişidir.

KÜME DÜŞMEDE BENİM DE SUÇUM VAR…

Geçen sezon küme düşerken benim de suçum var. Takım küme düştüğünde İstanbul’daydım. Haberi aldığımda çöktüm kaldım. Bu başarısızlıkta benim de payım vardır. Çok üzüldüm.

Bazı şeyleri yorumlarken haksızlık yapılıyor. Faruk Başkan, insanları çok iyi tanıyan siyaset üstü bir insan. Süper Lig döneminde Faruk Başkan bizi az-çok tanıdı. Bu sezon için Emre Yıldız’ın belki bir tavsiyesi olmuştur ama karar verici Faruk Başkandır.

BURAYA PARAŞÜTLE GELMEDİM…

1983’den bu yana futbolun her kademesinde görev yaptım. Bu lig veya başka herhangi bir ligde görev yapacak birisiyim. Play off dışında olan İstanbulspor’u neredeyse Süper Lig’e çıkarıyorduk. Yarı finalde 9 covidli oyuncumuz vardı ve Altay’a yenildik. Tüm liglerde görev yaptım. Buraya paraşütle inmedim. Mütevazi bir şekilde işimi yapmaya çalışıyorum.

DİPLOMA SORUNU…

Bu TFF’nin sorunu. Son olarak UEFA A diplomasını 9 sene önce aldım. Pro Lisans almaya 7 sene önce hak kazandım. Tüm kriterlerim tam. Ama kurslara çağırmıyorlar. Türkiye’de bu işlerin nasıl döndüğünü biliyoruz. İlhan Palut, Hakan Keleş, Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan gibi isimleri geçen sezon çağrıldılar beni çağırmadılar. Ben onlardan daha tecrübeliyim. Bu işleri planlayan Oğuz Çetin davet edemediği için duyduğu mahcubiyetini anlattı. Hak edilmiş bir durum ama çağırmadılar. Kul hakkına girilmemesi gerekiyor.

TRANSFERDE YÜZDE 80 BAŞARILIYIZ

Takım kadrosuna yüzde 100 dahilim. Faruk Başkan, Emre Bey ve ben istişare ettik ama transferde son kararı ben verdim. İstemediğim hiçbir oyuncuyu almadık. İstediğimiz hepsini aldık. Yönetim sağlıklı bir ortam sağladı. Transferde yüzde 80 başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta makine değil insan alıyoruz. Bir önceki senesindeki verilere bakarak transfer ediyoruz. Geçen sezon 30 gol atan bu sene katkı veremeyebiliriz. Yüzde 80 bence başarıdır.

BÖRVEN BENİ ÇOK SEVİYORDU…

Börven bir anda gitti. Kendisi gitmek istedi. Börven çok kaliteli bir çocuk. Aramızda şahsi bir mesela yoktu. İlk gördüğümüzde sarıldık. Bana, ‘Benim üzerimden sana çok vurdular ama bilmiyorlar ki ben seni çok seviyorum’ dedi. Takımda kalırsan ‘Bu ligde gol kralı olursun’ dedim. Sonra profesyonelce bir karar alarak transfer oldu. Gece 12’de terliklerle çıktık sarılarak uğurladık.

NADİR ÇİFTÇİ TUTMADI…

Nadir Çiftçi Avrupa’da gol kralı olmuş bir isimden bahsediyoruz. Geçen sezon ilk 11 olmasa da oyuna sonradan girip katkı veren bir isimdi Samsunspor’da. Burada da aynı katkıyı vereceğini düşünerek transfer ettik. Ben kendisinin iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tutmadı. O ayrı. Şu an transfer yasağımız var. En kötüsünü düşünerek, hiçbir oyuncumla yolları ayırmak istemem. Oyuncu burada mutlu değilse ayrılmak isterse tabi ki oturur konuşuruz.

YETİŞTİRİCİ DEĞİL, YARIŞMACI TAKIM…

Benden yetiştirici değil, yarışmacı bir takım yapmam istendi. Bu ligde de bu yaş ortalamasıyla bunu yapabilirsiniz. Yaşlı değil, olgun ve tecrübeli oyuncularla şampiyonluğa oynayabilirsiniz. Sahada verdiği performans önemli. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin de genelde yaş ortalaması yüksek.

AATIF BU TAKIMA ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK…

Aatıf’ın kariyerinde bu ligde başka futbolcu yok. Onu 18 hafta oturtmak da kolay değil. Çok iyi bir insan. Hazır olarak gelmemesi onun dezavantajıydı. Hazır olduğunda yerine oynayan oyuncular performans veriyordu. Aatıf bu takıma çok fayda sağlayacak.

BİRLİK OLMAMIZ GEREK…

Eleştiriler bel altı olmadığı sürece başımızın üstüne. 18 maçta 36 puanlamış bir takımız. Süper Lig’e çıkmak için taraftarlara çok ihtiyacımız var. Gerçekten birlik olmamız gerek. Taraftarımız bize gerçekten güç katıyor. Seyirci yoksa Ankaragücü eksiktir. Rakipler Ankara’ya titreyerek gelir. Bana her türlü eleştiriyi yapabilirler. Lütfen maç boyuncu futbolcularımıza sürekli desteklesinler.

NADİR’İN PENALTI KAÇIRMASI…

Takımın penaltıcıları Erdem ve Eren. Adanaspor maçında niye Nadir’in kullandığına dair ikisiyle de konuştuk. Nadir’in böyle bir talebi olmuş. Futbolcu hata yapacak biz de düzelteceğiz. Böyle bir şeyin olmasını hiçbirimiz istemezdi. Hayatında ilk defa penaltı kaçırdı. Penaltıcıdır aslında. Hoca olarak o an bir şeye müdahale edemezsin. Çizginin dışındasın son dakika tribünler yıkılıyor. Kimse seni duymaz.

ERDEM’İN OYNAMAMASI…

Erdemle benim aramda bir polemik olmadı. Takım kaptanı olarak arkadaşlarına karşı bir tepkisi oldu. Kadroya almamak tercih meselesiydi. Bir sonraki maçta yine kadrodaydı. Öküz altında buzağı aramaya gerek yok. O an için işin doğrusu buydu. Erdem’e ben gereken değeri zaten veriyorum. Bunu hak ediyor. Erdem ile can ciğer abi kardeş gibiyiz. Sorun yok.

OYNANAN OYUNDAN ÇOK DA MEMNUN DEĞİLİM…

Oynanan oyundan memnun değilim. Daha iyi oynayabilirdik. Göze hoş gelen oyunu daha çok oynamak gerekiyor. Bazen rakiplerle ilgili planlama yapmak gerekiyor. Bazen oyun çirkin görünebilir ama bunu maçı kazanabilmek için yapıyorsunuz. Mesela Ümraniyespor’a topu verdik ve planımız tuttu. Total olarak oynanan oyundan çok da memnun değilim. Rakiplerimiz önce yenilmemek için sahaya çıktığı için işimiz zorlaşabiliyor. Bu ligin kalitesi böyle. Topa en çok sahip olan Manisa FK ama bu lige uygun oyunu oynamadığı için bulunduğu yer istediği yer değil. Menemen maçında çok iyi oynadık ama 2 puan kaybettik. Keşke kötü oynayıp maçı kazansaydık.

EMRE YILDIZ KONUSU…

Çok samimi söylüyorum. Emre Yıldız, mesai, yol arkadaşımız. O kadar zor külüp başkanlarıyla çalıştım. Kimse işime karışmadı. İnsan kendi yerini kendi yapar. Ne başkanımız ne Emre Yıldız sportif hiçbir şeye karışmıyorlar. İzin de vermem. İstişareler tabi ki yapılır. Birbirimizi dinleriz. Son kararı ben veririm. Kendi doğrularım ya da kendi yanlışlarımla başarılı ya da başarısız olmam gerekir. Emre kardeşimizin yaptığı işler farklı. Çok da başarılı. Duracağı yeri iyi bilir. Yönetimimiz de işini en iyi şekilde yaptı. Ben de takımın sevk ve idaresini yapmaya çalışıyorum.

Futbolda hiçbir şey gizli kalmaz. Er ya da geç çıkar. Transfer döneminde başkanın danışmanıydı. 33 futbolcumuz var. 18 transfer yapıldı. Hepsi menajerlerine 5 dakikada ulaşacak futbolcular. Hangi futbolcu geldiyse kendi menajeriyle geldi. Menajersiz gelen futbolcu da hakkını aldı gitti. Çok objektif bir durum söz konusu. İspatı çok basit. Transfer olan futbolcuya sorun. Hangi menajer getirmiş. Tertemiz bir transfer dönemi yaşadık.

SİVASSPOR KUPA MAÇI

Sivasspor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele edeceğiz. Yine de galibiyet için kupada turu geçmek için gidiyoruz.

ALİ KAAN BİZE BÜYÜK PARALAR KAZANDIRABİLİR…

Ali Kaan değerli bir oyuncu ama hala eksikleri var. Adı 3 büyüklerle anılıyor. Milli takımın oyuncusu. Çok da ucuza geldi. Belki bize büyük paralar kazandıracak.

ALTYAPIDAN GELEN FUTBOLCULAR…

Altyapıdan aldığımız oyuncular şu an bu ligde oynayacak durumda değil. Ama oynamayacak da değiller. Önemli olan doğru zamanın gelmesi. Bu bir süreç işidir. Altyapıdan gelen futbolculara büyük önem veriyoruz. 10’ar bin TL aylık bağladım. Daha önce kalamıyorlardı şimdi istedikleri gibi kulüpte kalıyorlar. Bu kadar kısa sürede bu çocuklardan bir şey istersek yarın bu çocuklanı bulamayız. Hepsi benim için çok önemli. Yeri ve zamanı geldiğinde hepsine gerekli şansı vereceğim.

GERALDO KÖTÜ DEĞİL…

Geraldo kötü oyuncu değil ama oynamadıkça yeterli performansı göstermemesi normal. Yerine oynayan oyuncu gerekli performansı veriyor. Murat Uçar, 12-13 yıldır takip ediyorum. Normalde kanat oyuncudur. Son 2-3 yılda beke çektiler.

HÜCUM FUTBOLU…

Bu ligde en çok gol atan 2 veya 3. takımız. En az gol yiyen takımız. Hücum futbolunu düşünmeyen takım bu kadar gol atamaz. Duran toplardan ligin en çok gol atan ilk veya ikinci takımıyız.

Bu ligin en iyi savunmasıyız. Analizlere göre en iyi oyunculara sahibiz. Organize yediğimiz gol 2 ya da 3’tür. Sadece 1 duran top golü yedik. Kompakt savunmayı en iyi yapan takımız. 6-7 kez haftanın takımı seçildik. Bunlar sadece sonuçla değil, oynanan oyunla, verilerle seçildi.

ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ…

Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu yolda en çok güvendiğin güçlerden birisi taraftarımız. İkinci yarı evimizde 12 maçımız var. Bu desteği koşulsuz şartsız bekliyoruz. Bir üst lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız.

YARDIMCI HOCAMIZLA YOLLARI AYIRDIK…

Yardımcı hocamız, son maçtan sonra taraftarımıza karşı uygunsuz hareketlerde bulundu bir hata yaptı. Kendisiyle oturduk konuştuk, yollarımızı ayırdık. Hatalı olduğunu söyledi. Ama böyle bir hatayı kabul etmem mümkün değil. Ankaragücü taraftarı hancı biz yolcusuyuz. Onların tepkisine saygı göstermemiz. Kendisi de çok üzgün ama maalesef böyle oldu.

Mert Topuz’un zamana ihtiyacı var. Değerli bir isim. Sözleşmesi bitiyordu. Yeni sözleşme önerdik.

TRANSFER YAPAMASAK DA ŞAMPİYON OLACAĞIZ…

Transfer dönemi için bir çalışma yapmadık. Transfer yasağımız var. Bazı şeyleri öngörebiliyorum. Açılmayacakmış gibi davranıyorum. Transfer yasağı açılmasa bile şampiyonluğun en büyük adayıyız, şampiyon olacağız. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Bu takımı ben yaptım.

TARAFTAR BENİ DEĞİL TAKIMI DESTEKLESİN…

Bir hoca gideceği zamanı bilir. Ben bir yere adam gibi gelir, adam gibi giderim. Ben takıma zarar verdiğimi anladığım zaman giderim. Ben İstanbul’da Gazi Mahallesi’nde gecekonduda büyüdüm. Hala aynı yerde 80 metrekare 2+1 dairede oturuyorum. Ben tazminatı konu yapacak birisi değilim. Gidilmesi gerektiği yerde giderim. Biz emeğimizi veriyoruz. Takımı şampiyon yapmaya çalışıyoruz. Taraftarımız beni değil, takımımızı koşulsuz ve şartsız desteklesinler istiyorum.

KLASSPOR