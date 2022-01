Ankaragücü'ne 'One More' destek!

MKE Ankaragücü ile One More International Şirketi arasında sponsorluk imzası atıldı



Beştepe Tesisleri’mizde düzenlenen sponsorluk imza törenine, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve One More International CEO’su Mustafa Erdil, yönetim ekibi ve temsilcileri katıldı.

One More International CEO’su Mustafa Erdil, MKE Ankaragücü ailesine katılmaktan sevinç ve memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Faruk Koca ve One More International CEO’su Mustafa Erdil’in imzaladığı sözleşme, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.