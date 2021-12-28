﻿
Ankaragücü'ne 'One More' destek!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NE 'ONE MORE' DESTEK!

MKE Ankaragücü ile One More International Şirketi arasında sponsorluk imzası atıldı

1353 Okunma

MKE Ankaragücü ile One More International Şirketi arasında sponsorluk imzası atıldı

Beştepe Tesisleri’mizde düzenlenen sponsorluk imza törenine, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve One More International CEO’su Mustafa Erdil, yönetim ekibi ve temsilcileri katıldı.

One More International CEO’su Mustafa Erdil, MKE Ankaragücü ailesine katılmaktan sevinç ve memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Faruk Koca ve One More International CEO’su Mustafa Erdil’in imzaladığı sözleşme, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.

4
Kupa Beyi Ankaragücü 5. turda elendi!
2
Son dakika: Nadir Çiftçi ile yollar resmen ayrıldı!
2
Mustafa Dalcı Klasspor TV'de soruları cevapladı! İşte detaylar!
1
Mustafa Dalcı bu akşam canlı yayında soruları cevaplayacak!
Ankaragücü 2, Gençlerbirliği 9, Keçiörengücü 16...
3
Bunu da gördük! Ankaragücü sağlıkçısı sarı kart gördü...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿