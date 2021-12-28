Mustafa Dalcı bu akşam canlı yayında soruları cevaplayacak!

Spor Özel, Ankaragücü özel yayını ile sizlerle. PTT 1. Lig devre arasına girmişken, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Klasspor TV'de Spor Özel’in konuğu oluyor.
Bülent Atlas, Gökalp Metin ve sizler soracaksınız, Mustafa Dalcı cevaplayacak. Canlı yayın sırasında sorduğunuz sorular yayın ekranında görüntülenip Mustafa Dalcı tarafından cevaplandırılacak. Bu özel program bu akşam saat 20.00’de Klasspor TV ve ekranlarında sizlerle. Kaçırmayın!
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.