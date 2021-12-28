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Mustafa Dalcı bu akşam canlı yayında soruları cevaplayacak!
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MUSTAFA DALCI BU AKŞAM CANLI YAYINDA SORULARI CEVAPLAYACAK!

Mustafa Dalcı bu akşam canlı yayında soruları cevaplayacak!

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Klasspor TV'de Spor Özel’in konuğu oluyor.

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Spor Özel, Ankaragücü özel yayını ile sizlerle. PTT 1. Lig devre arasına girmişken, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Klasspor TV'de Spor Özel’in konuğu oluyor.

Bülent Atlas, Gökalp Metin ve sizler soracaksınız, Mustafa Dalcı cevaplayacak. Canlı yayın sırasında sorduğunuz sorular yayın ekranında görüntülenip Mustafa Dalcı tarafından cevaplandırılacak. Bu özel program bu akşam saat 20.00’de Klasspor TV ve ekranlarında sizlerle. Kaçırmayın!

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1
gecekondu
28 Aralık 202113:05
DALCI İSTİFA
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