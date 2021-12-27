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Başkentte ilk transfer resmen duyuruldu... İşte o isim!
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BAŞKENTTE İLK TRANSFER RESMEN DUYURULDU... İŞTE O İSİM!

Başkentte ilk transfer resmen duyuruldu... İşte o isim!

TFF 1. Lig'de devre arası transfer dönemi açılmadan hemen önce başkent ekipleri için kesinleşen ilk transfer açıklandı.

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TFF 1. Lig'de devre arası transfer dönemi açılmadan hemen önce başkent ekipleri için kesinleşen ilk transfer açıklandı.

Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor'dan Taha Batuhan Yayıkçı'yı transfer etti. Transfer bilgisi Kocaelispor tarafından duyuruldu.

 
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