Gençlerbirliği'den Ömer Faruk Turtay'a sert tepki!

Gençlerbirliği'nin Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, Ümraniyespor maçının hakemi Ömer Faruk Turtay başta olmak üzere hakem yönetimlerini hedef alan bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde:

"Sezonun ilk yarısındaki son maçımızı Ümraniyespor ile deplasmanda oynadık ve kaybettik.

Gönül isterdi ki, oynadığımız maçı ve sezonun ilk yarı değerlendirmesini yapalım. Ancak maçın hakemi İstanbulspor maçında yaptığını tekrarlayarak yine gündemimizi değiştirdi.

Söz konusu hakem 11.haftada İstanbulspor maçında kulübümüz aleyhine verdiği kararlar sadece bizim değil, MHK’nin de tepkisini çekmiş olmalı ki uzun bir süre dinlendirildi. Görev verildikten kısa bir süre sonra yine bir İstanbul takımı ile olan Ümraniyespor maçımıza atandı. Atamayı öğrendiğimizde özellikle hiçbir tepki vermedik. Nedeni, daha önce kötü yönettiği ve ceza aldığı bir kulübün maçına tekrar veriliyorsa, en azından daha dikkatli ve daha adil olacağı yönündeki beklentimizdi. Fakat ne yazık ki Ömer Faruk Turtay, İstanbulspor maçında yarım kaldığını düşündüğü görevini tamamladı. Böylece tam bir görev adamı olduğunu kanıtlamış oldu.

Şimdiye kadar bazı hakem kararlarında kötü niyet ve kasıt şüphemiz olduğunu çok kere dile getirdik. Ancak kulübümüz aleyhine sistematik bir şekilde devam eden kararlardan sonra , artık şüphemizin kalmadığını söylüyoruz.

Bir kere daha Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu yetkililerine seslemek istiyoruz. Sezon başından itibaren bariz hakem hataları nedeni ile kulübümüzün en az dokuz puanı gasp edildi. Bu haksızlıklar ne zaman son bulacak, düzeltmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Bir çağrımız da hakem kardeşlerimize; hangi takımın şampiyon olacağına, hangi takımın küme düşeceğine siz karar veremezsiniz. Sizin göreviniz maçları hak ve adalet içerisinde yönetmek. Hak edenin kazanmasını sağlamak. Hiçbir kurumun veya kulübün piyonu olmamak. Ne görüyorsanız onu çalmak. Adil ve dürüst olmanız halinde, tüm kamuoyunun yanınızda olacağından şüpheniz olmasın.



Ömer Faruk Turtay’a da tavsiyemiz; bak güzel kardeşim yanlış bilmiyorsak aynı zamanda da avukatmışsınız. Yani bir hukuk adamı. Hukukçuluğunuzu bilmiyoruz ancak sizden iyi bir hakem olmayacağını çok iyi öğrendik. Onun için iyi bildiğiniz bir işi yapmanızı tavsiye ediyoruz.



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da titizlikle kulübümüzün hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacağız."