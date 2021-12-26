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Bunu da gördük! Ankaragücü sağlıkçısı sarı kart gördü...
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BUNU DA GÖRDÜK! ANKARAGÜCÜ SAĞLIKÇISI SARI KART GÖRDÜ...

Bunu da gördük! Ankaragücü sağlıkçısı sarı kart gördü...

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü'nün bir diğer başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladığı karşılaşmada sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü'nün bir diğer başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladığı karşılaşmada sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Ankaragücü, Keçiörengücü karşısında 2-1 öndeyken Murat Uçar bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dolayı Uçar'a müdahale için sahaya giren sağlık görevlisine hakem Emre Kargın sarı kart gösterdi.

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3
A güçlü
27 Aralık 202111:51
Şu hocayı gönderin başkan ne hocalığı var nede vizyonu koskoca ankaragücü burası amatör hocaların yeri değil getirin samet hocayı rahat rahat şampiyon olalım
2
gecekondu
27 Aralık 202108:14
bunu boşverin biz türkiyenin en köklü takımlarından olan ankaragücüne en kabiliyetsiz teknik trektörü de gördük MUSTAFA DALCI İSTİFA
1
Hasan Gümüş
26 Aralık 202123:45
Kırmızı kart verip soyunma odasının yolunu gösterseydi....
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