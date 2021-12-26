Ankaragücü geriden gelip kazandı: 2-1!

Site Yorumları

YORUM YAZ

Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir. İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.

6 ANGARA LI 28 Aralık 202106:59 İLK YARI BİTTİ ŞİMDİ AVANTAJ BİZDE 12 MAÇ İÇERDE 6 MAÇ DIŞARDA BİRDE. SON 6 HAFTANIN 5 MAÇI İÇERDE 1 TEK BALKES DIŞARDA ÇOK BÜYÜK AVANTAJ ONUN İÇİN İYİ 3 TAKVİYE İLE RAHAT ÇIKARIZ YÖNETİMİN KARARI YA TAKVİYE YAPILIP ÇIKILACAK YADA ALLAHA EMANET BEKLİYECEĞİZ TOP YÖNETİMDE ACİL DAVRANMALI BİR HAFTA SONRA TUZLA MAÇI VAR

5 altay 27 Aralık 202118:22 zahid cok narin oynayıp topları eziyor geri pas yasaklansın orta sahaya güçlü topçular lazım

4 Irfan 27 Aralık 202111:11 Orta sahaya tekniği iyi top atabilen dinamik bir topçu olabilir tebrikler ama tribünde ilk yarı bizim gole kadar futbolumuzda utandım bır ankara guclu olarak. Ikinci yarı biraz daha iyi idik

3 Tebrikler 3 26 Aralık 202121:33 Ezenin hem hucum hem savunmada neler yaptigini gorduk. Boyle bir golcu yakisir bize. Biz yine maca o kadar kotu basladi ki kendi sahamizdan cikamayip once Akin sonra Yusuf hatalariyla geriye dustuk. Akin Ezenin ikinci gol sansini cok guzel kurtararak kendini affettirdi. Zahit tum toplari ezdi 80 dk oynadi. Dalci hocamizi anlamiyoruz.

2 Tebrikler 2 26 Aralık 202121:24 Ariyibi Owusu neden Murat gibi kanatlari bos alanda kullanmaz, 2-3 kisi arasinda kalip calim sevdasi ile butun toplari ezer. Biraz akilli ve hizli olsak 2. Gol gibi cok pozisyon buluruz. Geriye oynama artik bizde hastalik derecesine varmis . Rakip ceza sahasinin ordan paslasa paslasa kendi sahamiza ve kaleciye kadar geri geliyoruz. O da gelisi guzel ileri sisiriyor topu