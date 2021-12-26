Ankaragücü geriden gelip kazandı: 2-1!

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası başkent derbisi heyecanına sahne oldu. MKE Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü maçta Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında bir başka başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Sarı lacivertli ekip 1-0 geriye düşse de karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller 45+1'de Sinan Osmanoğlu ve 67. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Ankara Keçiörengücü'nün maçtaki tek golünü ise 3. dakikada Eze kaydetti.
Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 36 yaptı ve liderlik mücadelesini sürdürdü. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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