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Diyadin: "Ligdeki sıralamayı bizlerin belirleyemeyeceği ortada"
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DİYADİN: "LİGDEKİ SIRALAMAYI BİZLERİN BELİRLEYEMEYECEĞİ ORTADA"

Diyadin: "Ligdeki sıralamayı bizlerin belirleyemeyeceği ortada"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ligdeki sıralamayı maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" dedi.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ligdeki sıralamayı maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Oyunu ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirmek lazım. Rüzgarın iki takım için de etkisi vardı. Oyuna iyi başlayamadık. İki gol yedik, geriye düştük. Maçın ikinci yarısında tek kale oynadığımız, pozisyonları kaçırdığımız bölümler oldu.

Hakem gözünün önündeki tekmeyi görmedi ve sarı kart göstermedi. Daha önce de bizim maçımızı yönetti. Tekrar bizim maça verildi. Zorla herhangi bir şey olmaz. Ligdeki sıralamayı da maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" diye konuştu.
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G b liler
27 Aralık 202111:54
Metin hoca bu iş senle olmaaaaazzzz bırak bence sen bir ileri iki geri gidiyoruz olmaz hocalütfen bırak git Allah için git hocam
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