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Eryaman Stadı'nda tel örgüler kalkıyor!
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ERYAMAN STADI'NDA TEL ÖRGÜLER KALKIYOR!

Eryaman Stadı'nda tel örgüler kalkıyor!

Eryaman Stadı'nın UEFA standartlarında düzenlenmesi çalışmalarında tüm tel örgüler kaldırılıyor.

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Eryaman Stadı'nın UEFA standartlarında düzenlenmesi çalışmalarında tüm tel örgüler kaldırılıyor.

Maraton tribünü tel örgüleri kaldırılırken yerlerine küçük korkuluklar monte edildi. Kale arkası tribünleri için de aynı çalışma yapılacak.
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