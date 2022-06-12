GENÇLER TÜRKİYE KUPASI KÜREK YARIŞLARI ANKARA'DA

KÜREK FEDERASYONU ANKARA İL TEMSİLCİSİ VE ODTÜ SPOR KULÜBÜ KÜREK TAKIMI BAŞ ANTRENÖRÜ BAHA ER ; YILLARCA İSTANBULA , SAPANCAYA , FETHİYEYE YARIŞMALARA GİDEN ANKARALI KÜREK SPORCULARININ YENİ ULUSLARASI STANDARTLARDA BİR PARKURA GÖLBAŞI MOGANDA EV SAHİPLİĞİ YAPMASI BU PARKURUN GENÇLER TÜRKİYE KUPASI İLE AÇIŞILININ YAPILMASINDAN DOLAYI SON DERECE HEYCANLI VE MUTLU OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ , ANKARAMIZA BU YARIŞMALARI GETİREBİLDİĞİMİZDEN DOLAYI BİZLERDE SON DERECE HEYECANLIYIZ , YAKIN GELECEKTE ANKARAMIZA ULUSLARARASI YARIŞMALARIDA GETİRMEYİ PLANLIYORUZ . KÜREK SPORUNUN ANKARADA DAHA İLERİ SEVİYELERE GELMESİ GEREKTİĞİNİ BUNU HAKETTİĞİMİZİ VE GEREKLİ ALTYAPININ HAZIRLANMAYA BAŞLADIĞINI BELİRTTİ .

ŞÖLEN HAVASINDA GEREÇEKLEŞECEK OLAN BU YARIŞMALARA TÜM ANKARALI SPOR SEVERLERİN DAVETLİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ.