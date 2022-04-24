Ve Hacettepe resmen amatör kümeye düştü!

Site Yorumları

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8 KEREM 26 Nisan 202216:50 GENÇLERBİRLİĞİ VE HACATEPE SPOR KULUBÜNÜN ŞİMDİLİK BAŞKANLARI, SİZİN DÜRÜSTLÜĞÜNÜZÜ VE FEDAKARLIKLARINIZI SORGULAYANLAR ART NİYETLİDİR. ANCAK ALDATILDINIZ. AVNİ OKUMUŞ DENİLEN ZATI GÖREVE GETİREREK ALDATILDINIZ. BU ZAT, KULUBUN ALT YAPISINDAN YETİŞMİŞ YETENEKLİ VE KİŞİLİKLİ, KULUBUN TARİHİNE VE GELENEĞİNE BAĞLI NİCE GENÇ FUTBOLCUNUN KANINA GİRDİ. HARCADI.KULUBUN TOPRAĞINDA BOY VERMİŞ BU GENÇLERİ, SIRF KENDİSİNE BOYUN EĞMEDİĞİ İÇİN, YÖNLENDİRDİĞİ MENEJERLE SÖZLEŞME YAPMADIĞI İÇİN ’’ BENİM EN BÜYÜK MENEJERİM KULUBÜMDÜR, TARİHİMDİR, GELENEĞİMDİR ’’ DEDİKLERİ İÇİN KAPI ÖNÜNE KONULDULAR. KULUBUN ÇIKARLARINI DEĞİL, KENDİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNEN BU ZAT KENDİNE BOYUN EĞMEYENLERİN GÜNAHINI VE AHINI BİR ÖMÜR BOYU TAŞIYACAKTIR. BU ZATIN GÜNAHLARINA ORTAK OLMAYIN ,ATIN SIRTINIZDAN. TERTEMİZ BİR CAMİANIN KİRLENMİŞLERLE VE GÜNAHA BULAŞMIŞLARLA ,HAK YEMİŞLERLE İŞİ OLMAZ. OLAMAZ.BAŞKASININ VEBALİNİ TAŞIMAYIN . BU ADAM, GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİDİR, HEP TAKIMLARI DÜŞÜRDÜ. GÖRMÜYOR MUSUNUZ? BU TECCELİ, HARCADIĞI VE HAKKINI YEDİĞİ O GENÇ FUTBOLCULARIN SİZE FERYADIDIR.KULUBÜN ŞANLI TARİHİNİN VERDİĞİ EN GÜZEL DERSTİR. GÖRÜN ARTIK .

7 Serkan 26 Nisan 202214:56 Bu takımı amatör kümeye gençlerbiliği yönetimi düşürmüştütr bunu herkes bilsin geçen senede kaplan avni geçen seneki yönetim üçüncü lige düşürdü bu senede niyazi aldaş ynetimi be avmi düşürmüştür bunu bilin Allahım büyüktür her şeyi bilir

6 Sabri 26 Nisan 202210:51 Futbolcular haklı tepki yönetime ve başkanadır ödemeler aksarsa fıtbolcu tepkisini gösterir başkan bey yazık haceytepeli futbolcular bedavaya oynadılar sonra üstüne birde avniyi getirdin başkan kaplanı bende sevmem kimse sevmez fakat aynı takımı ver bu kadro ile kesin playof a oynat başkan suçlusun futbolda anlamıyorsun niyazi bey kabul et tarihi hacettepemizi amatöre düşüren başkan oldun ve tarihe geçtin yazık yazık hesabını verin

5 Sabri 26 Nisan 202210:51 Futbolcular haklı tepki yönetime ve başkanadır ödemeler aksarsa fıtbolcu tepkisini gösterir başkan bey yazık haceytepeli futbolcular bedavaya oynadılar sonra üstüne birde avniyi getirdin başkan kaplanı bende sevmem kimse sevmez fakat aynı takımı ver bu kadro ile kesin playof a oynat başkan suçlusun futbolda anlamıyorsun niyazi bey kabul et tarihi hacettepemizi amatöre düşüren başkan oldun ve tarihe geçtin yazık yazık hesabını verin

4 ümit akın 26 Nisan 202203:07 başkan tebrikler . tarih yazdınız yazıklar olsun .utanman varsa bir daha hiçbir stada gitmessin yüzüne tükürürler inan

3 Sabri 25 Nisan 202209:57 Avni ile bu kadar geçen senede bizi o düşürmüştür bu senede niyazi başkan getirdi diyorlar demekki başkanda futboldan bu kadar anlıyormuş sezon başımda çankaya spordanda kovuldu bizide amatöre götürdü Allah bilir herşeyi biz Allahımıza bıraktık Tarihi takımımız amatörde yönetim verin hesabını bunun kulüp çiftlikti zaten yaktınız yaktınız hacettepemizi yazıklar olsun suçlulara

2 Yozgat 24 Nisan 202221:32 Avni hayat işte böyle. Hiç bir zaman başarılı olamasın çünkü sen insan ahı almış birisin.