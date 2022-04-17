Hacettepe acı sona doğru!

Site Yorumları

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16 Yazıklar olsun 23 Nisan 202213:55 Herhalde herkes kim olduğunu anlamıstır yabi anlayışları varsa ben başkan olsam temizlik yaparım herkesi kovarım

15 Yazıklar olsun 22 Nisan 202214:51 Tüm yönetime başkan niyazi beye arif ölmeze mustafa kaplana hacettpenin geçen sene ve bu seneki yönetimine vakit geçirmek için yönetici olanlara kulüpte kar kız lafı yapmak için gelenlere rskiden yönetici olanlara isimlerini vermeyim daha ne yazayım külübü çiftliğe çevirenlere yazıklar olsun bu günlete getirenlere yazıklar olsun

14 HTepeli 21 Nisan 202210:54 Niyazi başkan getirmiş avniyi ikisi elele Hacettepemizi düşürmüşlerdir bitti bu kadar ağlıyor taraftar tarihi yok ettiniz Başkan

13 Şakir 20 Nisan 202211:20 Düşen her takımı düşüren başkandır. Hocayı kim seçiyor ? Başarısız olmasına rağmen iş başında kim tutuyor ? Hacettepe düştü, Gençlerbirliği düşmeyecek mi ? Bu sene olmazsa önümüzdeki sene düşecek. Bu gerçeği göremeyenler var... Malatya başkanı neden istifa etti ? Takımı düşürdüğü için...

12 Serhat 20 Nisan 202210:37 Gençlerbirliğinde düzen götürme üzerine kurulmuş yazık sebebi ilham başkanımızınkulübü kurumsal yapamamasıdır koca çınar bitmiştir çok üzücü bir durum kaplan bile menejer mi hocamı emrah desen aynı kısacası bitmiş çok yazık yazık Allahım her şeyi bilir herkes hesabını verir Allahıma

11 yozgat 19 Nisan 202218:48 Bir de yalaka yazarlar var. Yurt sporda ankara da surda burda yaziyor. Yok avni dusurmedi de baskan dusurdu yaw baskan adam ne yapsin bu gelen. Adam daha ilk senesi bu kadar borc var sonra hangi takima odaklansin fakat iyi bir vizyon gerekir adam da vizyon baskanda yani futbol bilmiyor. Kulubun kurtulusu dogrudan sadettin saran bu kadar basit.

10 Kemal 19 Nisan 202212:43 Bu kulüp bitmiş dahadoğrusu bitirmişler eskilerin tabiri ike denizi bile kurutmuşlar burada disiplin yok canı sıkılan evde canı sıkılan buraya çay kahve içmeye gelmişler rahmetli ilhan beye söyledim bunu burası çiftlik olmuş başkanım dedim ben 66 yaşındayım başkanım burası herkesin çiftliği olmuş bunları temizle başkanım dedim adamın hasta olduğu zamanlardı fikri elmaların zamanında kulüp kulüptüAtilla aytek lerin zamanı ayhan sümerlerin zamanı sonra çiftlik olduyazık hacettepemizi amatör lige attılar

9 Hakan 19 Nisan 202211:01 Avni yine kim getirdi ise hesap versin Allah a havale ediyorum herkesi kaplana hırsız diyorsunuz Emrah nerede niye nbir kulüpte çalışmıyor mal varlığı yeter ona kaplan biliyor kimlerin ne yaptığını bu kulüp bitmiş herkes götürme peşinde Bülent atlas hesap sor kardeşim orda herkesin adamı var kaplanı niye bir kulüp almıyor herkes bir şeylerin peşinde cavcav yaşlanınca iki kulüpte bitti gidin bakın külube karı kız lafı spor kulübü değil sanki mesut hoca ne dedi burası kahvehane olmuş demedim son olarak bu aniden hoca filan olmaz ta geçen sene söyledim futbolcular bile bu hoca değil diyorlar Yozgat'a kardeş doğru söylüyor

8 Yozgat 18 Nisan 202218:30 Bu Avni çok futbolcunun hayattini bitirdi. Ahmet Can Atan döneminde bu kulübe giremezdi. Ne zaman rahmetli öldü, gençlerbirliği bitti. Metin diyadin dahi Ahmet can Atanın ağırlığını bilirdi o da işte o dönemin kaymağını yedi seçkin hocaların. O kulüpte iki hoca vardı Attila hoca bir de Seçkin hoca. Bülent atlas git bu adamları bul sana anlatsın kulüp neden bu halde. Atilla hoca yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Seçkin hoca eğitimci bir insandır ve çok şeyler söyleyecektir. Bu Avni antrenman bilmez yemin ediyorum beşe iki sonra maç. Bak yemin ediyorum size.

7 GBli 18 Nisan 202216:45 Hacettepeyi düşürenler hesap versin hesap iki sendir yöneticiyim diye geçinenler kulübü spor kulübü değil kahvehane yaptınız rahmetli ilhan başkan gitti iki kulüpte kahvehaneye döndü konuşacak çok şey var yazık oldu hacettepemize yazık

6 Taci 18 Nisan 202214:52 Avni düşürdün takımı oyuncu değişikliğini bile bilmiyorsun bazı oyunculara takıntılısın lig bitmiş düşmüşün 5 kişiyi kadro dışı bırakıyorsun hangi takımı çalıştırdında başarın var İlham başkan olda idi inan bu günleri görmezdik tarihi yok ettin avni bey hacettepemizi yok ettin Allah büyük bu zihniyetle gençlerde seneye düşer niyazi bey

5 Sabri 18 Nisan 202200:20 Bülent Atlas hacettepemizi düsurenlerden lütfen hesap sor kardeşim sana güveniyoruz

4 Sabri 17 Nisan 202222:09 Hacettepemi bu duruma düşüren herkesi Allahıma havale ediyorum inanamıyorum ya takım amatöre düştü bunu düşürenler utansın 75 yaşındayım 70 yıllık hacettepeliyim rahmetli Lütfü abiden sonra en eski havettepeliyim ağlattınız beni İlhan başkanımız gerçek hacettepelidir onu bile düşünmediniz be ayıptır siz yöneticilere ayıp tarihi yok ettiniz yok

3 Şakir 17 Nisan 202221:42 Mucize filan kalmadı. Düştü !

2 Hacettepeli 17 Nisan 202221:22 Bravo yozgatlı kardeşim bu avni geçen senede takımı düşürdü ilk yarıda 9 puanla takımı ilk yarıda düşürmüştü bu senede amatöre düşürdü bunu getirenler utansın bu kendini imparatormu sanıyor ilhan cavcav oldaydı bunu kulube sokmazdı geçen seneden sonra hacettepeliler ağlıyor avni bey seni getiren niyazi bey mutlumusunuz iki senede amatöre indirdiniz yazıklar olsun hepinize kulupteki tüm iki senedir yöneticiyim diye geçinenlere ayıptır günahtır yuh olsun sizlere bir tarihi yok ettiniz yooookkkkk Allah bilir her şeyi