Hacettepe 1-0'larla ilerliyor....Bir kritik galibiyet daha!

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Sabri en eski hacettepeli

13 Mart 202220:32

İnşallah ligde kalacağız futbolcularımızın biraz daha mücadele etmeleri gerekiyor özellikle forvetleri kardeşlerim gol yollarında becerilerini daha çok göstermeleri gerekiyorhaydi aslanlar sizleregüveniyorum iki maç kazansak çok iyi yerlere geleceğiz Mehmet Can artık kendini göster kardeşim yeteneğin var bunu kullan