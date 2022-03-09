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Hacettepe 1-0'larla ilerliyor....Bir kritik galibiyet daha!
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HACETTEPE 1-0'LARLA İLERLİYOR....BİR KRİTİK GALİBİYET DAHA!

Hacettepe 1-0'larla ilerliyor....Bir kritik galibiyet daha!

Hacettepe, TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde oynadığı karşılaşmada Darıca Gençlerbirlliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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Hacettepe, TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde oynadığı karşılaşmada Darıca Gençlerbirlliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kümede kalma yolunda büyük bir savaş veren Hacettepe, Darıca Gençlerbirliği engelini 35. dakikada Sarp Ekinci'nin ayağından bir penaltı da kaçırmasına rağmen Doğan Can Gölpek'in 74. dakikada attığı golle 1-0 geçmeyi başardı.

Puanını 27 yapan Hacettepe, küme düşme hattıyla puanını eşitledi.

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2
Sabri en eski hacettepeli
13 Mart 202220:32
İnşallah ligde kalacağız futbolcularımızın biraz daha mücadele etmeleri gerekiyor özellikle forvetleri kardeşlerim gol yollarında becerilerini daha çok göstermeleri gerekiyorhaydi aslanlar sizleregüveniyorum iki maç kazansak çok iyi yerlere geleceğiz Mehmet Can artık kendini göster kardeşim yeteneğin var bunu kullan
1
GB
10 Mart 202210:54
Hoş geldin Hacettepe, bizi mutlu ettin , devamını bekliyoruz.
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