Hacettepe 1-0'larla ilerliyor....Bir kritik galibiyet daha!

Hacettepe, TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde oynadığı karşılaşmada Darıca Gençlerbirlliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Kümede kalma yolunda büyük bir savaş veren Hacettepe, Darıca Gençlerbirliği engelini 35. dakikada Sarp Ekinci'nin ayağından bir penaltı da kaçırmasına rağmen Doğan Can Gölpek'in 74. dakikada attığı golle 1-0 geçmeyi başardı.
Puanını 27 yapan Hacettepe, küme düşme hattıyla puanını eşitledi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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