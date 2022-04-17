Son dakika! Başkentten ilk küme düşen takım belli oldu...

2021-22 sezonunda profesyonel liglerden düşen ilk Ankara takımı belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Başkent Gözgözler Akademi Futbol Kulübü küme düştü. Sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'a 3-2 yenilen başkent temsilcisi, ligin bitmesine 3 hafta kala küme düşme hattının 11 puan uzağında kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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