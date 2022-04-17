MHK Başkanı gitti, yenisi geldi... İşte o isim!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa kararı aldığı öğrenildi. Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik, bir süreliğine yeni MHK başkanı olacak.



TFF'de başkan Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. Özdemir'in ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa kararı aldığı öğrenildi.

Gündoğdu bu sezonun başında istifa eden Serdar Tatlı'nın yerine göreve gelmişti.

MHK, Süper Lig'de görevli hakem listesinde değişiklik yapmış, 13 hakemin sezonun geri kalanında görev yapmamasına karar vermişti. MHK'nin kararı tartışmalara neden olmuştu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılmıştı. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev yapabileceği duyurulmuştu.

"LİSTEDEN BEN SORUMLUYUM" DEMİŞTİ

Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu.

YENİ BAŞKAN SABRİ ÇELİK

Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik, bir süreliğine yeni MHK başkanı olacak. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'da MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ekibiyle birlikte görevinden istifa etmiş ve Namoğlu'nun yerine eski hakem Sabri Çelik getirilmişti.

Merkez Hakem Kurulu'nda Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Hakan Sivriselvi, Nihat Mızrak ve Hamza Mısır da görev alması bekleniyor.

Sabri Çelik kimdir?

Sabri Çelik, uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray -Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.