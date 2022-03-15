Halkbank Avrupa şampiyonluğuna koşuyor!

2021 Sezonu CEV Challenge Kupası finale ilk maçında Halkbank, Fransız temsilcisi Narbonne Volley’i üstün bir oyundan sonra 3-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı.
Finalin ikinci ayağı 22 Mart Salı günü Narbonne kentinde oynanacak.
Müsabakayı Halkbank kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmayı 3-0 veya 3-1’lik skorlarla ev sahibi takımın kazanması durumunda Challenge Kupası şampiyonluğunu 15 sayılık altın set belirleyecek.
Öte yandan, karşılaşmayı 6 bin seyirci izledi ve yeni bir salon rekoru kırıldı.
İkinci finalim
Finalin ilk maçını ve rövanşla ilgili düşüncelerini açıklayan milli pasör Aslan Ekşi, Halkbank’taki ikinci döneminde ikinci finalini oynadığını hatırlattı. Ekşi şunları söyledi:
“Halkbank’a ilk geldiğimde, CEV Kupası’nı müzemize götürmüştük. Bugün Challenge Kupasında finaldeyiz ve kupayı istiyoruz. Fransa’ya avantajlı bir skorla gidiyoruz. Fakat biz, ilk maç oynanmamış gibi hareket edecek ve aynı ciddiyetle oynayacağız. Hem takım ideallerimiz hem bireysel başarı olarak kupayı Türkiye getirip camiamıza armağan etmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağımıza tüm Türkiye’nin inanmasını istiyoruz.”
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