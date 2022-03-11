Başkentte maç analizini yap, formayı kap!

Ankara Keçiörengücü'nün futbol okulu projesi kapsamında izledikleri maçların analizini yapacak çocuklara forma hediye edilecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ödüllü yarışmaya kulübün futbol okulu öğrencileri katılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Keçiörengücü Kulübü Sportif Direktörü İskender Özbalta, amaçlarının çocukların futbola ilgisini arttırmak olduğunu belirtti.
Bu tür faaliyetlerin kulüp ile aileler arasında dayanışmayı sağladığına vurgu yapan Özbalta, "Öğrencilerimiz Aktepe Stadı'nda oynanacak Bursaspor karşılaşmasını aileleriyle birlikte izleyecek. Öğrencilerimiz arasından karşılaşmanın en iyi analizini yapan çocuklarımızı A takımdan istediği bir futbolcu ile yemekte bir araya getirip, kendilerine birer imzalı forma hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.