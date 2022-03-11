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Başkentte maç analizini yap, formayı kap!
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BAŞKENTTE MAÇ ANALİZİNİ YAP, FORMAYI KAP!

Başkentte maç analizini yap, formayı kap!

Ankara Keçiörengücü'nün futbol okulu projesi kapsamında izledikleri maçların analizini yapacak çocuklara forma hediye edilecek.

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Ankara Keçiörengücü'nün futbol okulu projesi kapsamında izledikleri maçların analizini yapacak çocuklara forma hediye edilecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ödüllü yarışmaya kulübün futbol okulu öğrencileri katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Keçiörengücü Kulübü Sportif Direktörü İskender Özbalta, amaçlarının çocukların futbola ilgisini arttırmak olduğunu belirtti.

Bu tür faaliyetlerin kulüp ile aileler arasında dayanışmayı sağladığına vurgu yapan Özbalta, "Öğrencilerimiz Aktepe Stadı'nda oynanacak Bursaspor karşılaşmasını aileleriyle birlikte izleyecek. Öğrencilerimiz arasından karşılaşmanın en iyi analizini yapan çocuklarımızı A takımdan istediği bir futbolcu ile yemekte bir araya getirip, kendilerine birer imzalı forma hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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