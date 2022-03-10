﻿
Son dakika... Türkiye'de ligler ertelendi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

SON DAKİKA... TÜRKİYE'DE LİGLER ERTELENDİ!

Son dakika... Türkiye'de ligler ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının 1 hafta kaydırıldığını açıkladı.

1477 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının 1 hafta kaydırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.

ETİKETLER
Eryaman Stadı'nda tel örgüler kalkıyor!
Halkbank Avrupa şampiyonluğuna koşuyor!
Gençlerbirliği'ne 'Dino' müjdesi!
Yusuf Abdioğlu 2 alanda zirvede!
Gençlerbirliği, Ata’nın huzurunda!
1
Gençlerbirliği 99 yaşında!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿