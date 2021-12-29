Ankaraspor, kupada 89'da yıkıldı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'u 3-2 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor ile karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-2 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Akintola, 67. dakikada Samet Akaydin ve 89. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydederken Ankaraspor'un gollerini 14. dakikada Şahin Fıstıkçı ve 30. dakikada Recep Yemişçi kaydetti.
Adana Demirspor'da, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün, maçı 3 asistle tamamladı.
Adana Demirspor aldığı bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.