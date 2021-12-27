Ankaraspor'da yol ayrımı...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor, Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Ligin 9. haftasında göreve başlayan Teknik Direktör Kızıltan, takımın başında 11 lig maçı 2 de kupa maçı olmak üzere toplam 13 maça çıktı. Başkent ekibi Kızıltan ile çıktığı bu maçlardan; 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik aldı.

KATİPOĞLU; “HOCAMIZ ADAM GİBİ ADAMDI”

Teknik direktör Özcan Kızıltan ile istemeyerek de olsa ayrıldıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu; “Hocamız çok değerli, bilgi ve tecrübesine güvendiğimiz birisiydi. Sezona kendisiyle devam etmeyi planlıyorduk ve sezonun ikinci yarısının programını birlikte yapıyorduk. Lakin önceki gün oynadığımız 1461 Trabzon FK maçının ardından yönetimimize ayrılmak istediğini iletti.

Kalması yönünde ısrarlarımıza rağmen takımın geleceği için ayrılığın daha hayırlı olacağını belirtti. Bunun üzerine hocamızla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamız adam gibi adamdı! Kendisine ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki spor yaşantılarında başarılar dilerim. Rabbim yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.