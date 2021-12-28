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Ankaraspor teknik direktörünü buldu!
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ANKARASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ BULDU!

Ankaraspor teknik direktörünü buldu!

TFF 2. Lig takımlarından Ankaraspor, teknik direktörlük koltuğuna İlker Püren'i getirdi. 

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TFF 2. Lig takımlarından Ankaraspor, teknik direktörlük koltuğuna İlker Püren'i getirdi. 

Son olarak bu sezon Keçiörengücü'nü çalıştıran 38 yaşındaki teknik adamla ilgili resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.

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